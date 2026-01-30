EE. UU. amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba
El presidente de estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los productos procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.
El mandatario ha tomado esta decisión alegando que "la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior" del país norteamericano, lo que le ha llevado asimismo a declarar la "emergencia nacional".
En la orden, el mandatario asegura que el Gobierno cubano ha tomado medidas que "perjudican y amenazan" a Estados Unidos, y que se alinea con "grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.
Según la orden, el secretario de Comercio de EE. UU. Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.
Cuba ha visto reducido su abastecimiento de petróleo desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas. Días después de la operación militar estadounidense, Trump emplazó a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".
Cuba tacha de "brutal acto de agresión" la medida de EE. UU.
El Gobierno de Cuba condenó este jueves la decisión de EE. UU. de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla: "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión". "Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE .UU. contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país", escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
