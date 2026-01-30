AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

AEBk muga zergak ezartzearekin mehatxu egin die Kubari petrolioa saltzen dien herrialdeei

Kubako Gobernuak gogor gaitzetsi du Ameriketako Estatu Batuek ezarri nahi dien petrolio blokeoa, herrialdearen aurkako "eraso ekintza bortitza" dela iritzita. 

Auto ilarak Habanako (Kuba) gasolindegi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidenteak bart sinatu duen agindu exekutibo baten arabera, Ameriketako Estatu Batuek muga zergak ezarri ahalko dizkie, zuzenean edo zeharka, Kubari petrolioa saltzen dieten herrialdeei. 

Trumpen arabera, Kubako Gobernua AEBren etsai direnekin lerratuta dago, tartean, Iran, Errusia, Txina, Hamas eta Hezbollah-rekin, eta horrek arriskuan jartzen ditu Estatu Batuen segurtasun nazionala eta atzerri politika. 

Gainera, Kuba "ezohiko mehatxua" dela iritzita, "larrialdi nazionala" ezartzea erabaki du. 

Aipaturiko aginduak jasotzen duenez, Howard Lutnick Merkataritza idazkariak osatuko du Kubari petrolioa saltzen dien herrialdeen zerrenda, eta, gerora, Marco Rubio Estatu idazkariak zehaztuko ditu muga zergak

Pasa den urtarrilaren 3an AEBk Venezuela eraso eta Nicolas Maduro presidentea atxilotu zuenetik, petrolio hornidura nabarmen murriztu da Karibeko uhartean. Izan ere, Venezuela zen Kubaren hornitzaile nagusia. 

Kubako Gobernuak AEBren "eraso ekintza bortitza" salatu du

Kubako Gobernuak gogor gaitzetsi du AEBren erabakia, ezarri nahi dion "petrolio blokeoa" "eraso ekintza bortitza" delakoan. 

"Eraso ekintza bortitza den hau salatu nahi dugu munduaren aurrean", idatzi du Bruno Rodriguez Kubako kantzillerrak sare sozialetan. 

