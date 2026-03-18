Díaz-Canel afirma que Cuba resistirá pese a la "feroz guerra económica" que EEUU usa como "castigo colectivo"
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha lamentado este martes las amenazas que "públicamente" y "casi a diario" vierte Estados Unidos contra la Administración isleña para "derrocar por la fuerza el orden constitucional" de ese país caribeño que, ha recordado el mandatario, sufre el peso de un bloqueo que se ha prolongado por más de seis décadas, al tiempo que ha asegurado que el pueblo cubano resistirá.
"Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas", ha remarcado el líder cubano a través de sus redes sociales.
En este sentido, Díaz-Canel ha afeado que "pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos", y ha considerado que "solo así se explica" la "feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo" de Cuba.
Por todo ello, el mandatario y también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ha advertido que incluso "ante el peor escenario", "cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable" por parte de la isla.
Sus palabras llegan unas horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya insistido en que Cuba tiene que hacer "cambios drásticos" en su política económica después de que La Habana anunciara que está preparada para entablar una relación comercial "fluida" con empresas estadounidenses.
"Lo que anunciaron ayer no es suficientemente drástico. No va a solucionar el problema", ha expresado Rubio en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval junto al presidente estadounidense, Donald Trump.
Así, el propio inquilino de la Casa Blanca se presentó la víspera ante los medios y el mundo como el hombre que tendrá "el honor" de "tomar o liberar Cuba", en el marco de su intención de forzar un acuerdo con las autoridades de La Habana o, de lo contrario, ejecutar una intervención más directa en esa nación a la cual ha calificado como "Estado fallido".
El magnate republicano manifestó también el domingo estar "en contacto" con Cuba, agregando que la isla "quiere llegar a un acuerdo", si bien precisó que antes Estados Unidos pretende "ocuparse de Irán".
La ONU, preocupada por el mpacto de la escasez de combustible
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reiteró el martes su "preocupación" por el impacto de la escasez de combustible sobre "el acceso de la población a servicios esenciales en Cuba", a lo que se suma el apagón a nivel nacional registrado el lunes, con un retorno gradual del servicio durante las últimas horas.
"Esto subraya el grave impacto de la crisis energética en la capacidad del pueblo cubano a la hora de acceder a servicios básicos", ha apuntado, antes de recalcar que "la basura sin recoger se está acumulando" en la capital, La Habana, mientras que "la calidad del aire se ha deteriorado por la quema de residuos y madera para cocinar".
En esta línea, ha resaltado que "las autoridades han informado de que, debido a la falta de electricidad, no se llevaron a cabo 50 000 cirugías en febrero", al tiempo que ha destacado que "la ONU y sus socios siguen asistiendo a las personas en situación de necesidad", si bien ha insistido en que "la escasez de combustible" limita estas operaciones.
"Decenas de contenedores con suministros humanitarios se encuentran actualmente en el puerto de La Habana, y se esperan más envíos en los próximos días. Sin embargo, la escasez de combustible está ralentizando y encareciendo la entrega de ayuda a quienes la necesitan", ha explicado.
"La comunidad humanitaria insta a los Estados Miembro a aumentar sus contribuciones humanitarias y garantizar que la entrega de ayuda se realice de forma fluida y sin obstáculos", ha zanjado la OCHA.
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