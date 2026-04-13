ENERGIA-KRISIA
Iberiak Kubarako hegaldi zuzenak bertan behera utziko ditu ekainetik aurrera, energia krisia dela eta

Etenaldiak irauten duen bitartean, Kubara joan nahi duten bidaiariei Iberiak eskainiko die Panamara joatea, eta handik, uhartera. Habanan dituen bulegoak zabalik mantenduko ditu Iberiak. 

 

Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Iberiak aldi baterako etengo ditu Madrildik Kubarako hegaldi zuzenak ekainetik aurrera. Uhartean bizi duten energia krisiaren ondorioz, hegaldi eskaria nabarmen jaitsi izana dago erabakiaren atzean. 

Aire-konpainia espainiarrak azaldu duenez, asmoa da azarotik aurrera berreskuratzea linea zuzen hori, baldin eta "baldintzek" ahalbidetzen badute. 

Apirilean, astean hirutan aterako da Madrildik Kubarako hegaldia, eta maiatzean, bitan.  

Etenaldiak irauten duen bitartean, Kubara joan nahi duten bidaiariei Iberiak eskainiko die aurrena Panamara joatea, eta handik, Kubara. Habanan dituen bulegoak zabalik mantenduko ditu Iberiak. 

Joan den otsailaren 9tik, energia krisia dela eta, Kubatik Madrilerako hegaldiek Santo Domingon geldialdi teknikoa egiten dute, erregai depositua betetzeko. 

Oraingoz, etenaldiak Kubari bakarrik eragingo dio, eta Iberiaren gainerako joan-etorrietan ez du eraginik izan. Uda honetarako 21,4 milioi bidaiari hartzea aurreikusten du konpainiak. 

