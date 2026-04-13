El petróleo Brent sube otro 7 % y el gas natural se encarece un 8,5 %

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 7,3 % en torno a las 7.12 horas de este lunes y se movía de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 dólares a los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. En el caso del gas natural, la subida era del 8,5 %, alcanzando los 47,66 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 31 euros megavatio hora (MWh) que alcanzaba antes de la guerra.

En el caso del petróleo Brent, rebasaba los 102 dólares por barril a menos de dos horas de la apertura de las Bolsas en Europa, mientras el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5 %, hasta los 104,7 dólares por barril.

El contexto internacional

La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán. Por este paso estratégico circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Asimismo, Trump ha advertido este domingo de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

El gas natural

En cuanto al precio del gas natural, el precio en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se dispara este lunes un 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora (MWh), como consecuencia del contexto geopolítico.

En la apertura, no obstante, ha llegado a tocar los 49,52 euros. Esta situación choca con la que se vivía la semana pasada, en el contexto del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán. Entonces, el precio del gas natural cayó con fuerza, más del 19 %.