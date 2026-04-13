Testuinguru geopolitikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Energiaren prezioek, berriz ere gora: Brent petrolioa % 7 igo da eta gas naturala % 8,5

Estatu Batuek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik, Brent upelaren prezioa 72 dolarrean zegoen; gaur, berriz, 102 dolarrera iristear dago.

PETROLEO EEUU EFE

Estatu Batuetako petrolio-instalazioak. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Europan erreferentzia den Brent petrolioaren prezioa % 7,3 inguru igo da astelehen honetako 7:12ak aldera, eta berriz ere 100 dolarren gainetik mugitu da upel bakoitzeko, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik zituen 72 dolarren aldean. Gas naturalaren kasuan, igoera % 8,5ekoa izan da, eta megawatt orduko (MWh) 47,66 eurora iritsi da, gerra aurretik zituen 31 euro/MWh-en aldean.

Brent petrolioaren kasuan, Europako burtsak ireki baino bi ordu lehenago jada upel bakoitzeko 102 dolarren gainetik egon da; aldi berean, Estatu Batuetan erreferentzia den West Texas Intermediate (WTI) petrolioa ia %8,5 garestitu da, upel bakoitzeko 104,7 dolarreraino.

Nazioarteko testuingurua

Petrolioaren prezioaren igoera hau nazioarteko testuinguruarekin estuki lotuta dago eta etorri da Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarri ondoren Ormuzeko itsasartearen inguruko itxiera perimetrala, AEBetako Armadaren bitartez. Gune estrategikoa da Ormuz, munduko petrolioaren eta gasaren laurden bat igarotzen baita itsasartetik.

Trumpek igande honetan ohartarazi du Armadak “nazioarteko uretan” atzemango duela pasabide estrategiko hori zeharkatzeko Irani ordaindu dion edozein ontzi.

Gas naturala

Gas naturalaren prezioari dagokionez, Europan erreferentzia den Herbehereetako TTF merkatuan prezioa % 8,60 igo da astelehen honetan, megawatt orduko 47,66 euroraino (MWh), testuinguru geopolitikoaren ondorioz.

Irekieran, hala ere, 49,52 euroraino iritsi da. Egoera hori kontrajarria da aurreko astean bizi izan zenarekin, Estatu Batuen eta Iranen arteko su-etenaren testuinguruan. Momentu horretan, gas naturalaren prezioa nabarmen jaitsi zen, %19 baino gehiago.

Trumpek esan du "ontzi asko" AEBra doazela. AEBk eta Iranek ohartarazi dute Ormuzera hurbiltzen diren ontziek su-etena urratzen dutela
Politika Ekonomia

Publizitatea
X