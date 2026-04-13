Bizkaia prevé devolver 1.317 euros de media en la declaración de la renta

La Hacienda Foral de Bizkaia afronta la campaña de la renta con previsiones claramente favorables para los contribuyentes. Se devolverán 634,9 millones de euros frente a unos ingresos de 444,9 millones, lo que deja un saldo neto positivo de 190,1 millones en manos de la ciudadanía.

La campaña arrancará el 15 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, siendo la primera tras la reciente revisión fiscal. La diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, ha detallado que se espera la presentación de unas 683.000 declaraciones, consolidando un volumen similar al de ejercicios anteriores.

Uno de los datos más relevantes es que más del 70% de las declaraciones saldrán a devolver, con una media de 1.317 euros por contribuyente. Este dato confirma el impacto de las deducciones fiscales y el carácter redistributivo de la campaña.

Además, la Hacienda vizcaína ha elaborado casi 800.000 borradores, de los cuales el 74% ya están listos para ser confirmados directamente, mientras que el resto requerirá revisión o aportación de datos adicionales por parte de los contribuyentes.

Las deducciones fiscales volverán a tener un papel clave. En total, los contribuyentes reducirán su carga fiscal en 777,5 millones de euros gracias a beneficios sociales. Destacan las deducciones por descendientes (163,5 millones), discapacidad o dependencia (105 millones) y mayores de 65 años (82 millones).

La vivienda sigue siendo otro de los grandes ejes. Se devolverán 225 millones por inversión en vivienda habitual y 71 millones por alquiler, beneficiando a más de 260.000 personas. Además, la reforma fiscal introduce incentivos más potentes al alquiler, con bonificaciones de hasta el 70% en zonas tensionadas.

Entre las novedades, destacan nuevas deducciones orientadas a la conciliación y la igualdad. Se incorpora una ayuda de 1.500 euros para mujeres que se reincorporen al trabajo tras cuidar hijos pequeños, así como incentivos para emprendedoras y deducciones por cuidados familiares.

La campaña también refuerza el apoyo a jóvenes, ampliando hasta los 35 años el acceso a beneficios fiscales, y mejora las condiciones para la compra de vivienda, con deducciones de hasta el 23% sin límite inicial en el año de adquisición.

Por último, en paralelo a la Renta, la Hacienda prevé unas 9.500 declaraciones del Impuesto de Patrimonio y Grandes Fortunas, con una recaudación estimada de más de 100 millones. Todo ello en una campaña que movilizará a 420 profesionales y más de 1.200 millones de datos fiscales, consolidando su dimensión tecnológica y administrativa.