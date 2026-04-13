Bizkaiako Ogasunak 1.317 euro itzuliko ditu batez beste errenta aitorpenean
Foru Ogasunak aurreratu du herritarren alde aterako dela errenta aitorpena, eta zergadunen % 70i itzuliko zaiela dirua.
Bizkaiko Foru Ogasunak aurreikusi du zergadunen alde geratuko dela aurtengo errentaren kanpaina. 634,9 milioi euro itzuliko dira, 444,9 milioi jaso ostean, eta horrek 190,1 milioiko saldo garbi positiboa uzten du herritarren esku.
Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatuak azaldu duenez, 683.000 aitorpen inguru aurkeztea espero dute, aurreko urteen antzera.
Datu garrantzitsuenetako bat da aitorpenen % 70 baino gehiago itzuliko direla, batez beste 1.317 euro. Datu horrek zerga-kenkarien eragina berresten duela uste du Aldundiak.
Gainera, Bizkaiko Ogasunak ia 800.000 zirriborro egin ditu, eta horietatik % 74 prest daude zuzenean berresteko; gainerakoek, berriz, zergadunek berrikusi edo datu gehigarriak eman beharko dituzte.
Kenkari fiskalek funtsezko papera izango dute berriz ere. Guztira, zergadunek 777,5 milioi euro murriztuko dute beren karga fiskala, onura sozialei esker. Seme-alabak edukitzea (163,5 milioi), ezgaitasuna edo mendekotasuna (105 milioi) eta 65 urtetik gorakoak (82 milioi) izatea dira kenkari nagusiak.
Etxebizitzak jarraitzen du izaten beste ardatz nagusietako bat. Ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik 225 milioi itzuliko dira, eta alokairuagatik 71 milioi, 260.000 pertsona baino gehiagoren alde.
Berritasunen artean, kontziliaziora eta berdintasunera bideratutako kenkari berriak nabarmentzen dira. 1.500 euroko laguntza gehitu da seme-alaba txikiak zaindu ondoren lanera itzultzen diren emakumeentzat, bai eta pizgarriak ekintzaileentzat eta kenkariak familia zaintzagatik.
Kanpainak, halaber, gazteei ematen zaien laguntza indartu du, onura fiskalak 35 urtera arte zabalduz.
Azkenik, Errentarekin batera, Ogasunak Ondarearen eta Fortuna Handien gaineko Zergaren 9.500 aitorpen aurreikusten ditu, 100 milioitik gorako diru-bilketarekin.
