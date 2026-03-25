La crisis del combustible golpea al sector pesquero: primeros barcos parados en Ondarroa

La flota de pesca de altura de Ondarroa ha comenzado a parar su actividad ante el incremento de los costes derivados del precio del combustible. De momento, son cinco los barcos que han decidido no salir a faenar, aunque el propio sector prevé que más buques se sumen en los próximos días.

Según ha explicado la asociación de armadores de pesca de altura de Ondarroa, la subida del gasoil hace imposible salir al mar sin asumir pérdidas, pese a la ayuda de 20 céntimos por litro impulsada por el Gobierno español. A esta situación se suma el cierre anticipado de la campaña de verdel, lo que reduce aún más las opciones de rentabilidad.

En este contexto, el sector considera que la actividad es actualmente inviable y ha solicitado tanto al Gobierno Vasco como al Ministerio de Pesca más ayudas para compensar el encarecimiento del combustible y una mayor cuota de verdel. Además, critican que, por cuarto año consecutivo, haya flotas que reciban compensaciones por no pescar su cuota mientras otros barcos permanecen amarrados.

El impacto del alza de costes no se limita a la pesca. Desde la asociación empresarial de transportes de Bizkaia también han advertido de que las ayudas actuales son insuficientes y que el incremento de gastos acabará trasladándose a los precios, con efectos directos sobre los consumidores.

En paralelo, el euríbor, principal referencia hipotecaria, continúa su tendencia al alza y ha marcado su máximo intradía en 18 meses, con una media mensual cercana al 2,5 %, lo que encarecerá las hipotecas con revisión anual por primera vez en dos años.