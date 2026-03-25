Erregaien krisiak arrantza-sektorea kolpatu du: lehen ontziak geldirik Ondarroan

Gasolioaren garestitzeak alturako flotaren zati bat portuan egotera behartu du, sektoreak bideragarritasuna bermatzeko laguntza gehiago eskatzen dituen bitartean.

Ondarroako alturako arrantza-ontzi batzuk ez dira lanera atera, erregaiaren prezioak eragindako kostuek gora egin dutelako. Oraingoz, bost itsasontzik erabaki dute arrantzara ez irtetea, baina sektoreak berak aurreikusi du datozen egunetan ontzi gehiago batzea.

Ondarroako alturako arrantza-armadoreen elkarteak azaldu duenez, gasolioaren igoera dela eta, ezin da itsasora irten galerarik gabe, nahiz eta Espainiako Gobernuak litroko 20 zentimoko laguntza eman. Egoera horri berdelaren kanpaina aldez aurretik itxi izana gehitu behar zaio, errentagarritasun-aukerak are gehiago murriztuz.

Testuinguru horretan, sektoreak uste du jarduera gaur egun bideraezina dela , eta Eusko Jaurlaritzari eta Arrantza Ministerioari laguntza gehiago eskatu dizkie erregaiaren garestitzea konpentsatzeko, baita berdel-kuota handiagoa izatea ere. Gainera, laugarren urtez jarraian, kuota ez arrantzatzeagatik konpentsazioak jasotzen dituzten flotak egotea kritikatu dute.

Kostuen gorakadak beste sektore batzuei ere eragiten die. Bizkaiko garraioen enpresa-elkarteak ere ohartarazi du egungo laguntzak ez direla nahikoak, eta gastuen igoera prezioetara eramango dela azkenean, kontsumitzaileengan eragin zuzena izango duelarik.

Aldi berean, euriborrak goranzko joerari eutsi dio, eta 18 hilabetetan igoerarik handiena izan du, hileko batez bestekoa % 2,5 ingurukoa izanik. Horrek bi urtetan lehen aldiz berrikusitako hipotekak garestituko ditu.

