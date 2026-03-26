El brent sube el 2 %, hasta los 104 dólares, pendiente del conflicto en Irán
El barril de petróleo brent para entrega en mayo sube este jueves casi un 2 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 104 dólares, mientras los inversores se mantienen pendientes de la evolución del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
A las 07:00 horas, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanzaba el 2,24 %, hasta los 104,54 dólares, según datos de mercado.
En la víspera, bajó un 2,17 %, animado por la posibilidad del avance de las negociaciones para poner fin a la guerra, y después de que Estados Unidos planteará a Irán una propuesta de quince puntos y condiciones.
No obstante, el precio del crudo vuelve a subir hoy después de que Irán rechazara dicho plan, planteara su propuesta y haya anunciado que el Parlamento del país quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula el 20 % del petróleo mundial.
Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que los líderes iraníes quieren llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente" e, incluso, por Estados Unidos.
Al igual que el brent, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube este jueves antes de la apertura oficial del mercado, el 2,27 %, hasta los 92,28 dólares por barril.
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