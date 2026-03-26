Brenta % 2 igo da, 104 dolarreraino, Irango gatazkaren eboluzioaren zain

Asteazkenean, % 2,17 jaitsi zen, gerrari amaiera emateko negoziazioek aurrera egiteko aukerak bultzatuta, eta AEBek Irani ebazpen-plan bat proposatu ondoren. Iranek errefusatu egin zuen plan hori eta berea aurkeztu du. 

Petrolioa ateratzea. Argazkia: PxHere.
Agentziak | EITB

Maiatzean entregatzeko brent petrolio upela ia % 2 igo da ostegun honetan Londresko gerokoen merkatuan, 104 dolarreraino, inbertitzaileak AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako gatazka belikoaren bilakaeraren zain dauden bitartean. 

07:00etan, brenta, Europako erreferentziazko petrolio gordina, % 2,24ra igota zegoen, 104,54 dolarreraino, merkatuko datuen arabera.

Bezperan, % 2,17 jaitsi zen, gerrari amaiera emateko negoziazioek aurrera egiteko aukerak bultzatuta, AEBk Irani hamabost puntu eta baldintzako proposamen bat egin ondoti. 

Hala ere, petrolio gordinaren prezioak gora egin du gaur berriro, Iranek plan hori atzera bota, eta bere proposamena jarri baitu mahai gainean, eta, besteak beste,  herrialdeko Parlamentuak Ormuzko itsasartetik igarotzen diren ontziei bidesaria kobratzeko lege bat onartu nahi duela iragarri du. 

Bien bitartean, Donald Trump AEBko presidenteak esan du Irango buruzagiek akordio batera iritsi nahi dutela, baina ukatu egin dutela, "beren jendeak" eta AEBk hilko dituzten beldur direlako.

Brent bezala, Texasko petrolioak (WTI) ere gora egin du ostegun honetan merkatua ofizialki ireki aurretik, % 2,27, upel bakoitzeko 92,28 dolarreraino.

