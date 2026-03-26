La Ertzaintza elige hoy a sus representantes sindicales, con el reto del aumento de la plantilla
La Ertzaintza celebra hoy elecciones sindicales, en un contexto en el que la principal preocupación de la plantilla es la escasez de agentes.
Conforme al censo vigente, un total de 7078 ertzainas con derecho a voto (1375 agentes en Álava, 3755 en Bizkaia y 1942 en Gipuzkoa) elegirán 60 delegados: 17 en Álava, 23 en Bizkaia y 20 en Gipuzkoa.
Las anteriores elecciones sindicales se celebraron el 10 de febrero de 2022 y en la actualidad la representación sindical en la Ertzaintza es la siguiente: Erne, 22 representantes; Esan, 20; Euspel, 10; Sipe, 7; y ELA, 4 representantes.
El plazo para votar anticipadamente finalizó el 24 de marzo y el resto podrá ejercer su derecho entre las 10:00 y las 18:00 horas, mientras que se espera que los resultados provisionales se conozcan sobre las 20:00 horas.
Erne ha sido tradicionalmente el sindicato ganador de las elecciones, lleva veinte años como primer fuerza, aunque en esta ocasión lo hará sin su histórico líder Roberto Seijo al frente, ya jubilado. Además, hay otros factores que podrían influir en los comicios como la irrupción hace tres años del movimiento "Ertzainas en lucha", o los acuerdos firmados con el Departamento de Seguridad por Erne, Esan y Sipe.
Hay otros sindicatos en liza, como ELA, que hace cuatro años sacó solo 4 delegados y quedó fuera de la mesa de negociación y el nuevo —se creó en el 2023—Ekos.
En todo caso, todos los sindicatos coinciden en señalar el principal problema: la falta de efectivos. La plantilla teórica de 8000 agentes no se cubrirá hasta el 2030, y aunque el censo oficial de las elecciones es de 7482 agentes, las bajas hacen que en realidad no lleguen a 7000 los efectivos disponibles cada día.
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