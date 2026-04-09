La plantilla de Arcelor de Bera denuncia deterioro de la atención sanitaria

La plantilla de la planta de Bera de ArcelorMittal ha llevado a cabo una concentración este jueves para denunciar que la empresa "no respeta los acuerdos del último convenio" y que, junto a la mutua encargada de la salud laboral, se han tomado decisiones que contribuyen a "deteriorar la atención sanitaria" de las personas trabajadoras de la empresa.



A través de una nota, el sindicato ELA ha criticado que se ha recolocado a trabajadores en otras secciones "tras un accidente de trabajo y con suturas de hasta 15 puntos, en lugar de concederles una baja que cualquier otro facultativo médico les habría prescrito". Además, la Dirección de la empresa, "ha decidido unilateralmente limitar los servicios de comedor y de bocadillo los fines de semana", han señalado desde el sindicato.



Según ha argumentado el sindicato, pese a su intento, la dirección "parece no tener la sensibilidad necesaria ante estos problemas para querer acercar posturas, amenazando incluso con despidos y cierres”. Por todo ello, la plantilla ha convocado paros de 2 horas por turno todos los jueves mientras la empresa no cambie su actitud.

Piden que Mutua Universal revise los casos afectados y conceda las bajas laborales necesarias, y que ArcelorMittal "garantice que la salud de la plantilla prevalece sobre cualquier criterio productivo".

Asimismo, solicitan que las autoridades laborales competentes investiguen estas prácticas y actúen en consecuencia, y que se repongan en las mismas condiciones anteriores los servicios de comedor y bocadillo los fines de semana. "La salud laboral no es negociable. Ningún trabajador debe verse obligado a elegir entre su empleo y su recuperación física", zanjan en el comunicado.