PRECIO DE LOS VUELOS
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Volotea podrá subir o bajar el precio de los billetes hasta 14 euros una semana antes del vuelo por el coste del combustible

La aerolínea ha puesto en marcha un sistema variable denominado “Fair Travel Promise” para evitar la aplicación de suplementos fijos tradicionales. La compañía toma como referencia los precios de mercado del combustible siete días antes de la salida del vuelo y ajusta el precio.

Volotea
Foto tomada de un vídeo de EITB
Euskaraz irakurri: Voloteak txartelen prezioa erregaiaren kostuaren arabera igo edo jaitsi ahal izango du, 14 eurorainoko tartearekin, hegaldia baino astebete lehenago

Última actualización

La aerolínea Volotea ha anunciado un nuevo sistema de ajuste de precios que permitirá modificar el coste de los billetes hasta una semana antes del vuelo en función del precio del combustible, con variaciones de hasta 14 euros por pasajero. El precio del combustible de aviación varía de forma constante, y la compañía sostiene que las recientes subidas están relacionadas con la inestabilidad global, como el conflicto en Oriente Próximo. 

Con el fin de evitar la aplicación de suplementos fijos tradicionales, la aerolínea ha puesto en marcha un sistema variable denominado “Fair Travel Promise”, que se viene aplicando desde el pasado 16 de marzo. 

¿Cuándo se aplica?

Se mira el precio del combustible 7 días antes del vuelo, y es entonces cuando se ajusta el precio final del billete. En caso de incremento, la aerolínea se aplica un suplemento de hasta 14 euros por pasajero y por vuelo. Por el contrario, si los precios disminuyen, se compromete a reembolsar a los clientes la diferencia hasta ese mismo importe.

El pasajero puede cambiar el vuelo o cancelarlo gratis hasta 4 horas antes del despegue.  Volotea confirma que, desde su implementación, el 97 % de los clientes ha optado por confirmar su viaje y seguir adelante con sus planes, lo que demuestra que la iniciativa "está alineada con las expectativas de los clientes y ofrece una alternativa justa a los incrementos de precios fijos".

Así, la aerolínea considera que su enfoque es "innovador" y que combina "flexibilidad, un trato justo, libertad de elección y transparencia".

 

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