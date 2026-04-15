Voloteak txartelen prezioa erregaiaren kostuaren arabera igo eta jaitsi ahal izango du, 14 eurorainoko tartearekin, hegaldia baino astebete lehenago
Fair Travel Promise sistema berri eta aldakorraren bidez gehigarri finko tradizionalak ekidin nahi ditu konpainiak. Hala, airelineak txartelaren behin betiko salneurria erregaiaren prezioaren arabera doitzeko aukera izango du.
Volotea airelineak prezioak egokitzeko sistema aldagarri bat jarri du abian, Fair Travel Promise. Konpainiak iragarri duenez, sistemak ahalbidetuko du hegazkina aireratu baino astebete lehenagora arte txartelen salneurria egokitzea, une horretan erregaiak duen prezioa kontuan hartuta. Bidaiari bakoitzeko gehienez 14 eurorainoko aldaketak egin ahal izango ditu.
Erregaiaren prezioa etengabe ari da aldatzen, eta eredu berri horren bidez gehigarri finko tradizionalak aplikatzeari utzi nahi dio Volotea airelineak.
Noiz aplikatuko da?
Erregaiaren prezioa hegaldia baino 7 egun lehenago begiratuko da, eta orduan zehaztuko da txartelaren behin betiko prezioa.
Erregaiaren kostuak gora egiten badu, airelineak 14 eurorainoko gehigarria aplikatu ahal izango du bidaiari eta hegaldi bakoitzeko. Aitzitik, prezioek behera egiten badute, bezeroei zenbateko horretarainoko aldea itzultzeko konpromisoa hartu du konpainiak.
Bidaiariariek aukera izango dute, nahi izatera, hegaldia aldatu zein doan bertan behera uzteko, betiere aireratu baino 4 ordu lehenago.
Voloteak jakinarazi du martxoaren 16az geroztik ari direla sistema berria aplikatzen, eta bezeroen % 97k onartzea eta aurrera jarraitzea erabaki durela. Konpainiak esan du horrek erakusten duela ekimenak "bezeroen espektatibak betetzen dituela, eta prezio finkoen igoeren alternatiba justua" eskaintzen duela.
Airelinearen arabera, eredu berriak ikuspegi "berritzailea" eskaintzen du, eta "malgutasuna, bidezko tratua, aukeratzeko askatasuna eta gardentasuna" uztartzen ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
