Diez investigadores del CIC EnergiGune de Álava, entre los más influyentes del mundo

Diez investigadores del CIC EnergiGune del Parque Tecnológico de Álava se encuentran entre los más influyentes del mundo, según el ranking elaborado por la Universidad de Stanford y la editorial académica Elsevier.



Este centro de investigación referente en almacenamiento y conversión de energía electroquímica y de energía térmica ha informado este martes de esta clasificación en la que aparecen un total de 14 investigadores del centro alavés, aunque cuatro figuran en dos categorías.



Se trata de los investigadores Michel Armand, Heng Zhang, Javier Carrasco, Montse Casas-Cabanas, Damien Saurel, Elena Palomo del Barrio, Yaroslav Grosu, Max García-Melchor, Shanmukaraj Devaraj y Daniel Carriazo.



En la lista destaca el profesor Michel Armand, director científico honorario de CIC energiGune, que vuelve a encabezar los resultados del centro. Ocupa el puesto 506 mundial en el ranking de impacto científico correspondiente a 2025, lo que le sitúa como el investigador mejor posicionado del ecosistema científico vasco, ha señalado el centro.



Además, dentro de su campo de especialización alcanza el puesto número 15 mundial en energía, sobre un universo de más de 370 000 investigadores.