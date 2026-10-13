La Diputación de Bizkaia reconoce que no hay vía legal para cobrar el peaje a camiones extranjeros

El diputado de Infraestructuras de Bizkaia, Carlos Alzaga Sagastasoloa, ha reconocido que la normativa europea no contempla ninguna vía ejecutiva transfronteriza para reclamar los peajes impagados a los vehículos con matrícula extranjera, aunque ha cifrado en un 29,65 % la reducción del impago en 2026.

El marco comunitario regula el intercambio de datos para las infracciones de tráfico, pero no para el cobro de peajes, ha explicado el diputado en la comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales, a preguntas de EH Bildu, según ha informado la Cámara foral en un comunicado.

Pese a las dificultades con las matrículas internacionales, el diputado ha situado la tasa de impago actual entre el 1,35 % y el 1,45 %, y ha explicado que corresponden a pasos unitarios de vehículos por los pórticos del sistema de peaje sin barreras, no a trayectos completos ni a camiones distintos.

Así, ha matizado que los 5771 pasos mensuales no pagados corresponderían a 280 vehículos pesados únicos.

EH Bildu ha pedido la comparecencia del diputado para explicar este tema. El sistema funciona mediante arcos automáticos sin barreras que leen las matriculas y cobran por kilómetro recorrido, por lo que los vehículos pesados necesitan tener un dispositivo VIA-T o estar registrado en Interbiak para pagar el peaje.