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Bizkaiko Foru Aldundiak aitortu du ez dagoela legezko biderik atzerriko kamioiei bidesaria kobratzeko

Alzagaren arabera, hilean 280 ibilgailu astunek ez dute ordainsaririk ordaintzen erabileragatik ordaindu beharreko errepideetan.
GRAFCAV7870. ANDOAIN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 08/05/2023.- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado el sistema de cobro de peajes a vehículos pesados de Gipuzkoa, a pesar de que ha anulado un apartado de la norma foral que lo regula y que ya fue corregido el pasado mes de diciembre. EFE/Juan Herrero

Agentziak | EITB

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Carlos Alzaga Sagastasoloa Bizkaiko Azpiegitura diputatuak aitortu du Europako araudiak ez duela aurreikusten mugaz gaindiko betearazpen-biderik atzerriko matrikula duten ibilgailuei ordaindu gabeko bidesariak kobrarazteko. Hala ere, azpimarratu du ordaindu gabeko bidesarien kopurua % 29,65 murriztu dela.

Europa mailan trafikoko arau-hausteetarako datuen trukea araututa dago, baina ez bidesariak kobratzeko, azaldu du diputatuak Batzar Nagusietako Azpiegitura batzordean, EH Bilduren galderei erantzunez.

Nazioarteko matrikulekin zailtasunak izan arren, diputatuak nabarmendu du % 1,35 eta % 1,45 artekoa dela gaur egungo ez ordaintzearen tasa, eta azaldu du ibilgailuek bidesari-sistemaren arkuetatik egiten dituzten pasabide unitarioei dagozkiela, ez ibilbide osoei, ezta kamioi desberdinei ere.

Hala, zehaztu du ordaindu gabeko hileko 5.771 joan-etorriak 280 ibilgailu astun bakarrei dagozkiela.

EH Bilduk diputatuaren agerraldia eskatu du gaia azaltzeko. Sistemak arku automatikoen bidez funtzionatzen du, matrikulak irakurri eta kilometro bakoitzeko kobratzen dutenak barrerarik gabe. Beraz, ibilgailu astunek VIA-T gailu bat izan behar dute edo Interbiak-en erregistratuta egon behar dute bidesaria ordaintzeko.

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