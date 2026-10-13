El Ayuntamiento de San Sebastián pondrá en marcha una consulta a los donostiarras sobre la modificación de la ordenanza que regulará la conversión de locales en viviendas en la ciudad.



Según ha explicado el alcalde, Jon Insausti, en un comunicado, con esta modificación el consistorio pretende "desatar un nudo que viene de lejos para poder acelerar soluciones a las necesidades de vivienda" de la ciudadanía.



Ha recordado en este sentido que la ordenanza municipal aún vigente reguladora de la implantación del uso de vivienda en distintas plantas de edificaciones residenciales, así como de división de viviendas preexistentes data del año 2011.



Desde entonces, se han convertido en viviendas 133 locales, si bien la mayor limitación ha sido tener que realizar el acceso a la vivienda desde el interior del portal como requería la norma, ha explicado.



Ahora, para cambiar la ordenanza, el Ayuntamiento ha realizado un "análisis exhaustivo" y ha estudiado "calle por calle" los edificios susceptibles de permitir el acceso directo desde la vía pública. El alcalde ha anunciado en este sentido que la modificación de la ordenanza supondrá "una herramienta más para aportar soluciones reales al mayor reto generacional".



Según el Observatorio de la Vivienda, en Donostia existen actualmente 5.494 locales en planta baja mayores de 35 metros cuadrados, excluyendo locales ubicados en polígonos industriales y centros comerciales.



De ellos, 860 se encuentran sin actividad, lo que supone un 15,7 % del total, aunque barrios como Martutene, Ategorrieta-Ulia, Añorga y Altza superan ampliamente ese porcentaje con cifras que sobrepasan el 30 % de locales vacíos.



