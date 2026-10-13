Un Juzgado reconoce el derecho de un ertzaina a disponer de turno fijo de mañana hasta que su hijo cumpla 12 años

Un Juzgado de lo Contencioso-administrativo ha reconocido el derecho de un ertzaina a disponer de turno fijo de mañana hasta que su hijo cumpla doce años, después de que la Administración se lo hubiera denegado, según informa el sindicato Euspel en un comunicado.

La central sindical señala que el agente solicitó pasar del turno de tarde al de mañana durante las semanas en las que tenía planificado el trabajo de tarde con la finalidad de atender a sus responsabilidades familiares.

Tal como relata, el Departamento de Seguridad se opuso a esta pretensión alegando que esta posibilidad no estaba recogida en el Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo y que "no disponía de efectivos suficientes".

Por su parte, el Juzgado ha resuelto que esos motivos "no son suficientes" para denegar el cambio de turno al ertzaina y reconoce expresamente el derecho del agente a disponer de un turno fijo de mañana en todas las semanas inicialmente planificadas de tarde, hasta que su hijo menor cumpla los 12 años, asegura Euspel.

El sindicato afirma que esta resolución "vuelve a poner de manifiesto que el derecho de los y las ertzainas a la conciliación de la vida familiar es irrenunciable, por más acuerdos laborales que se firmen de espaldas al colectivo".