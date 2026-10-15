El TAV llegará a Vitoria “inicialmente en superficie” y las obras comenzarán en 2028

El proyecto de llegada del Tren de Alta Velocidad a Vitoria-Gasteiz llegará "inicialmente en superficie", con un futuro soterramiento para el que no hay plazos, y contempla una estación con un vestíbulo soterrado de 6.000 metros cuadrados y un aparcamiento de 200 plazas. La inversión prevista es de 300 millones de euros y Adif prevé licitar las obras en 2028.

La Sociedad Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz se ha reunido esta mañana para abordar la integración ferroviaria. El encuentro, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento, han participado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; la alcaldesa, Maider Etxebarria; el diputado general de Álava, Ramiro González; y representantes de Adif y el Gobierno Vasco.

Al término de la reunión, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha mostrado su satisfacción por los avances y por el compromiso del Gobierno español para acelerar el proyecto. Además, ha anunciado que se ha aceptado su petición de incorporar un aparcamiento de dos plantas: una primera con 50 plazas, principalmente para personas con movilidad reducida, y una segunda con otras 150. "Vitoria no puede esperar más, necesitamos una estación adecuada", ha afirmado.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha advertido de que la propuesta mantiene la llegada del tren en superficie y no aclara cuándo se ejecutará el soterramiento. Adif se ha comprometido a convocar un nuevo consejo para abordar un cronograma de las actuaciones, incluida la variante de mercancías, pero no hay fechas concretas para completar la integración ferroviaria.

Por su parte, Santano ha defendido que el proyecto avanza según lo previsto y que es necesario acelerar los trabajos ante el aumento de viajeros previsto para 2036. Ha explicado que la actuación se desarrollará por fases y ha subrayado que el vestíbulo soterrado, los pasos de conexión con la ciudad y el aparcamiento forman parte de la nueva propuesta para dotar a Vitoria-Gasteiz de una estación adecuada a la llegada de la alta velocidad.

La Sociedad Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz ha acordado volver a reunirse para intentar establecer el cronograma del futuro soterramiento del TAV en la capital alavesa, aunque esta cita se dará en la próxima legislatura y, por lo tanto, quizá bajo un nuevo Gobierno de España, por lo que no está claro si estos compromisos podrán cumplirse.