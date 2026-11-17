El Consejo de Gobierno ha aprobado una Oferta Pública de Empleo para convocar 1.460 plazas en los próximos tres años. De ellos, 856 serán para la administración educativa, 402 para la Ertzaintza, además de otras 39 plazas para servicios auxiliares de seguridad.

La OPE presentada por el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno prevé también 163 plazas para la Administración General y organismos autónomos.

A ellas se suman otras 1.488 plazas previstas para convocatorias públicas en la Administración institucional y las entidades instrumentales del sector público, comunicadas hoy al Consejo de Gobierno, con lo que suman en total 2.948 plazas.

El Gobierno Vasco ha asegurado que el objetivo es “reducir la interinidad estructural y contar con personal estable y formado para garantizar servicios públicos de calidad”, además de “avanzar en la euskaldunización de la administración y en la transmisión del conocimiento entre profesionales”.