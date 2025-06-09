Gaza
Israel intercepta el barco de la 'Flotilla de la Libertad' que llevaba ayuda a Gaza

18:00 - 20:00

Última actualización

El barco con ayuda humanitaria tiene 12 personas a bordo, entre los que se encuentra la activista Greta Thunberg, que ha solicitado ayuda internacional en un vídeo colgado en X.

Franja de Gaza Israel Internacional

