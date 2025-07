Las inundaciones en Texas dejan ya 68 muertos, entre ellos 21 niños, y decenas de desaparecidos

Las devastadoras inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalupe han dejado ya al menos 68 muertos en el estado norteamericano de Texas, en especial en el condado de Kerr, donde ya han muerto 59 personas, entre ellas 21 niños, por el enorme torrente de agua que se ha cebado con el centro y el sur texano; la región conocida como Texas Hill Country, bajo la amenaza otra vez de inminentes lluvias torrenciales y nuevos desbordamientos.



El último balance ha sido proporcionado este domingo por el sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, mientras que el gobernador adjunto del estado, Dan Patrick, ha avisado que da casi por seguro que el número de víctimas aumentará en las próximas horas, en particular porque todavía no hay una idea clara del número de desaparecidos: cientos de turistas estaban visitando las localidades afectadas con motivo de los festejos del 4 de julio.



"Han llegado miles de personas con una tienda de campaña, una caravana o una casita alquilada a orillas del río. No sabemos quiénes son", había explicado previamente Patrick a la cadena NBC. "Había muchos visitantes en un pueblo de 20 000 habitantes", ha añadido antes de referirse, en términos pesimistas, a la situación de las niñas desaparecidas.



"Hay que mantener cierto equilibrio para garantizar que la gente tenga esperanza pero no podemos exagerar la situación. Llega un momento en que hay que ser lo más sincero posible. Nunca nos damos por vencidos en la búsqueda de alguien. Hemos tenido tormentas en el pasado donde la gente ha bajado 16 o 24 kilómetros río abajo, y los encuentras más tarde y han sobrevivido. Pero estas horas se están haciendo más largas, ahora mismo", ha explicado.



Mientras, los servicios de rescate continúan este domingo con sus trabajos para encontrar a supervivientes. El jefe de Gestión de Emergencias, Nim Kidd, ha explicado que "se está buscando en todo el río, desde el punto más septentrional hasta el final del recorrido" y que estas labores cuentan con personal aéreo, embarcaciones y equipos de tierra, así como con perros de rastreo para apoyar la búsqueda. "Este proceso continuará. No nos detendremos hasta encontrar a todos los desaparecidos", ha aseverado en declaraciones recogidas por la misma cadena.



El administrador de la ciudad de Kerrville, Dalton Rice ha señalado a CNN que han estado rescatando a cientos de personas de aproximadamente otros 18 campamentos situados en las inmediaciones del río Guadalupe, a los que se había desplazado un gran número de personas con motivo de la celebración del 4 de julio.



Las lluvias no van a cesar

La última evaluación publicada esta mañana por el servicio meteorológico del estado (NWS) avisa de precipitaciones intensas, desde localizadas hasta dispersas, con posibilidad de inundaciones repentinas localizadas durante las próximas horas, desde el centro-oeste hasta el centro de Texas.