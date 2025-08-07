Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 7 de agosto de 2025:

- Aranceles de Donald Trump: Los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, han entrado en vigor en la madrugada de este jueves tras varios retrasos, prórrogas y negociaciones. A las 12:01 a.m. (6:01 en Euskal Herria) ha comenzado a aplicarse un 10% de aranceles a todas las exportaciones de otros países a Estados Unidos.

- Calor: Continúa el tiempo veraniego y el calor se intensificará en el interior. Subirán más las temperaturas, sobre todo en la mitad sur. En el norte predominarán las brisas y ahí la subida será más contenida. En general, se superarán los 30 °C, salvo en la franja costera; en muchos puntos de Álava y Navarra las máximas superarán los 35 °C. El cielo estará poco nuboso o despejado a lo largo de la jornada.

- Bajada de Edurne y Zeledon Txiki: Las fiestas de la Blanca dedican hoy el día a los más pequeños con su propia bajada, en la que Aiora Díaz, de 12 años de la cuadrilla Los Alegríos, y Eñaut Sáenz de Viteri, de 10 años y de la cuadrilla Galtzagorri, encarnan a Edurne y Zeledon Txiki, respectivamente. EITB ofrecerá en directo la bajada.