Serán noticia: los aranceles de Trump, las alertas por calor y la bajada de Edurne y Zeledon Txiki

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

(Foto de ARCHIVO) March 6, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, March 6, 2025. Trump is signing orders to pause tariffs on USMCA trade from Canada and Mexico until April 2 Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP 06/3/2025
Donald Trump, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Trumpen muga-zergak, alertak beroagatik eta Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 7 de agosto de 2025:

Aranceles de Donald Trump: Los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, han entrado en vigor en la madrugada de este jueves tras varios retrasos, prórrogas y negociaciones. A las 12:01 a.m. (6:01 en Euskal Herria) ha comenzado a aplicarse un 10% de aranceles a todas las exportaciones de otros países a Estados Unidos. 

Calor:  Continúa el tiempo veraniego y el calor se intensificará en el interior. Subirán más las temperaturas, sobre todo en la mitad sur. En el norte predominarán las brisas y ahí la subida será más contenida. En general, se superarán los 30 °C, salvo en la franja costera; en muchos puntos de Álava y Navarra las máximas superarán los 35 °C. El cielo estará poco nuboso o despejado a lo largo de la jornada.

Bajada de Edurne y Zeledon Txiki:  Las fiestas de la Blanca dedican hoy el día a los más pequeños con su propia bajada, en la que Aiora Díaz, de 12 años de la cuadrilla Los Alegríos, y Eñaut Sáenz de Viteri, de 10 años y de la cuadrilla Galtzagorri, encarnan a Edurne y Zeledon Txiki, respectivamente. EITB ofrecerá en directo la bajada

MOSCOW (Russian Federation), 06/08/2025.- Russian President Vladimir Putin (L) and U.S. Special Envoy for the Middle East Steve Witkoff shake hands before a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 06 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
Washington planea sancionar el viernes a Moscú pese a afirmar que la reunión entre Putin y Witkoff fue "bien"

Se trataría de sanciones secundarias, es decir, medidas indirectas que se aplican a terceros estados con el fin de disuadirlos de comerciar con el país sancionado. En ese sentido, Trump ha firmado una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25 % a la India, en represalia por su compra de petróleo ruso. El presidente estadounidense quiere reunirse con Putin la próxima semana.
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (France), 06/08/2025.- Burnt vehicles pictured Saint Laurent de la Cabrerisse in Aude, France, 06 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one person died in the wildfire in sourthern France. (incendio forestal, Francia) EFE/EPA/Philippe Magoni
Francia se enfrenta a un incendio de magnitud "inédita" que deja un muerto y 16 000 hectáreas quemadas

Además, nueve bomberos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, con un traumatismo craneal, aunque su evolución es positiva y trece ciudadanos, uno de ellos grave. Un día después de que comenzara el fuego, que los primeros indicios atribuyen a una negligencia en una carretera comarcal, las llamas siguen avanzando atizadas por el fuerte viento, en una zona de bosque cerrado y vegetación baja afectada por la baja humedad y la fuerte sequía.
Hiroshima conmemora 80 años del bombardeo atómico ensombrecida por los conflictos globales

La ciudad japonesa de Hiroshima ha conmemorado este miércoles el 80 aniversario del bombardeo atómico perpetrado por el Ejército estadounidense, bajo la sombra de nuevos conflictos y entre crecientes llamamientos de los 'hibakusha', los supervivientes, para que estas armas nunca vuelvan a usarse. Familiares de las víctimas, representantes de la política nacional y diplomáticos de 120 países y regiones han participado en la ceremonia conmemorativa.

