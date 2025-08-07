TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Trumpen muga-zergak, alertak beroagatik eta Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera

Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
(Foto de ARCHIVO) March 6, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, March 6, 2025. Trump is signing orders to pause tariffs on USMCA trade from Canada and Mexico until April 2 Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP 06/3/2025
Donald Trump, artxiboko irudi batean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abuztuaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Trumpen muga-zergak: Gaur, 06:00etan, indarrean sartu dira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarritako muga-zergak. Goitik behera aldatuko da munduko merkataritza-antokaleta, AEBk 200 herrialde zergapetuko dituztelako. Oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko ditu Etxe Zuriak. Oraingoz kopuru hori ordaindu beharko da Europako Batasunean, baina ezin dugu ahaztu.

Alertak beroagatik:  Uda garaiko eguraldiak jarraipena izango du, eta barnealdean beroa zakartu egingo da. Tenperatura gehiago igoko da, batez ere hegoaldean. Ipar partean brisa ibiliko da eta ondorioz, bertan termometroa ez da horrenbeste igoko.  Arabako eta Nafarroako toki askotan 35-40 gradura iritsiko dira termometroak. Zerua oskarbi egongo da eguneko ordurik gehienetan.

Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera: Gasteizko jaietan, Edurne eta Zeledon Txiki izango dira gaur protagonista. Eguerdiko hamabietan gurutzatuko dute Andre Maria Zuriaren plaza. EITBk zuzenean eskainiko du jaitsiera, Ilaski Serranoren eta Ane Pedruzoren kontakizunarekin.

Donald Trump Gasteiz Jaiak Gasteizko jaiak 2025 Eguraldia Munduko albisteak

MOSCOW (Russian Federation), 06/08/2025.- Russian President Vladimir Putin (L) and U.S. Special Envoy for the Middle East Steve Witkoff shake hands before a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 06 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Washingtonek Mosku ostiralean zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren

Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiari % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosteagatik. AEBko agintariak Putinekin bildu nahi du datorren astean.

