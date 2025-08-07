Albiste izango dira: Trumpen muga-zergak, alertak beroagatik eta Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abuztuaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Trumpen muga-zergak: Gaur, 06:00etan, indarrean sartu dira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarritako muga-zergak. Goitik behera aldatuko da munduko merkataritza-antokaleta, AEBk 200 herrialde zergapetuko dituztelako. Oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko ditu Etxe Zuriak. Oraingoz kopuru hori ordaindu beharko da Europako Batasunean, baina ezin dugu ahaztu.
- Alertak beroagatik: Uda garaiko eguraldiak jarraipena izango du, eta barnealdean beroa zakartu egingo da. Tenperatura gehiago igoko da, batez ere hegoaldean. Ipar partean brisa ibiliko da eta ondorioz, bertan termometroa ez da horrenbeste igoko. Arabako eta Nafarroako toki askotan 35-40 gradura iritsiko dira termometroak. Zerua oskarbi egongo da eguneko ordurik gehienetan.
- Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera: Gasteizko jaietan, Edurne eta Zeledon Txiki izango dira gaur protagonista. Eguerdiko hamabietan gurutzatuko dute Andre Maria Zuriaren plaza. EITBk zuzenean eskainiko du jaitsiera, Ilaski Serranoren eta Ane Pedruzoren kontakizunarekin.
Albiste gehiago mundua
Trumpen muga-zerga berriak indarrean sartuta, gerra komertziala hauspotu da
Gaurtik, oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko zaizkiei Estatu Batuen merkataritza-bazkide gehienei, tartean, Europar Batasunari.
Putinekin eta Zelenskirekin "oso laster" biltzeko "aukera asko" daudela esan du Trumpek
Nolanahi ere, AEBko presidenteak baztertu egin du azken bileran "aurrerapauso erabakigarriak" eman izana edo Errusiak amore eman izana.
Washingtonek Mosku ostiralean zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren
Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiari % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosteagatik. AEBko agintariak Putinekin bildu nahi du datorren astean.
Sute "ikaragarri" batek hildako bat utzi eta 16.000 hektarea kiskali ditu Frantzian
Gainera, bederatzi suhiltzaile zauritu dira, horietako bat larri, eta 13 herritar, horietako bat ere larri. Sua hasi eta hurrengo egunean, lehen zantzuen arabera eskualdeko errepide batean egindako arduragabekeria baten ondorioz, sugarrek aurrera egiten jarraitzen dute, haize bortitzak lagunduta.
Hiroshimako bonbardaketa atomikotik 80 urte, gatazka globalek ilundutako giroan
Japoniako Hiroshimak hirian AEBko Armadak egindako bonbardaketa atomikoaren 80. urteurrena izan da asteazken honetan, gaur egungo gatazken itzalpean eta 'hibakusha' bizirauleen aldarrien artean, arma horiek berriro erabil ez daitezen. Biktimen senideek, 120 herrialde eta eskualdetako politikari nazional eta diplomatikoen ordezkariek parte hartu dute omenaldian.
Trumpek berriz estutu du Europarekin duen gerra komertziala, eta % 35eko muga-zerga ezarriko diola mehatxu egin dio
AEBko presidenteak mehatxu egin dio Europar Batasunari uztailaren amaieran hitzartutako % 15eko tasa % 35era igotzeko, Bruselak AEBn 600.000 milioi dolar inbertitzeko hartatuko konpromisoa bete ezean.
Netanyahuk atzeratu egin du Gaza osorik okupatzeko gaurko deitu duen bilera
Gazaren erabateko okupazioan aurrera egin asmoz, Segurtasun Kabineteak bilera zuen egitekoa astearte honetan. Hala iragarri du Israelgo lehen ministroak, baina, azkenean, hitzordua bertan behera geratu dela baieztatu du Israelgo Haaretz egunkariak jakinarazi duenez.
Kremlinek tentsioa murriztu nahi du Etxe Zuriarekin: "Gerra nuklear batean ezin da irabazlerik egon"
Dmitri Peskov Errusiako presidentearen bozeramaileak gogorarazi du Putin dela atzerri politika markatzen duena eta AEBko buruzagiarentzat baleko solaskide bakarra, Dmitri Medvedevi erreferentzia argia eginez.
Hamasek dio Gurutze Gorriak bahituak artatu ahal izango dituela Israelek Gazan laguntza jasotzeko korridoreak irekitzen baditu
Hamaseko miliziek ukatu egin dute bahituei tratu txarrak eman izana, eta bahituek Gazako herriak jasotzen duen "janari bera" jasotzen dutela esan dute.