El juicio por corrupción contra Netanyahu se retomará el 2 de noviembre tras las numerosas audiencias canceladas

El primer ministro israelí, acusado de delito de cohecho, de fraude y de abuso de confianza, deberá comparecer tres veces a la semana a partir de esa fecha. Netanyahu es el primer jefe de Gobierno en la historia de Israel que es procesado estando en activo.
JERUSALEM, Aug. 11, 2025 -- This photo taken with mobile phone shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pointing at a map of Gaza Strip on the screen during a press conference in Jerusalem, on Aug. 10, 2025. Netanyahu said on Sunday that he is determined to launch a recently approved plan to take over Gaza City, which has drawn wide international condemnation.,Image: 1028786318, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Feng Guorui / Xinhua News / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 11/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una de sus comparecencias públicas de los últimos días. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

Última actualización

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, deberá comparecer tres veces a la semana a partir de noviembre en su juicio por corrupción, según ha decidido este martes el tribunal que le juzga "por la necesidad de avanzar el juicio", después de las recurrentes audiencias canceladas en los últimos meses por diferentes motivos.

Según ha informado un portavoz de los tribunales israelíes, la decisión emitida este martes por los jueces del tribunal indica que a partir del 2 de noviembre el juicio se retomará en sesiones de domingo a miércoles y que en tres de esos días se tomará declaración al primer ministro, acusado de delito de cohecho, de fraude y de abuso de confianza.

Recurrentes cancelaciones y suspensiones

El pasado julio, el tribunal canceló varias comparecencias de Netanyahu después de que su abogado alegase problemas de salud y por los bombardeos que Israel estaba lanzando contra Siria por los enfrentamientos que estallaron entre beduinos y drusos en la localidad siria de Al Sueida.

A finales de junio, los jueces también suspendieron su declaración tras pedirlo el mandatario alegando cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional, y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo solicitara en redes sociales.

Trump calificó de "caza de brujas" el proceso legal abierto contra Netanyahu en 2020 -cuyo testimonio no comenzó hasta diciembre de 2024-, y pidió que sea "cancelado de inmediato" o se le conceda un indulto.

Netanyahu es el primer jefe de Gobierno en la historia de Israel que es procesado estando en activo y está acusado de delito de cohecho, de fraude y de abuso de confianza.

El tema central de los tres casos es cómo Netanyahu fomentaba relaciones, para beneficio personal y político, con magnates que tenían influencia sobre importantes medios de comunicación.

