Netanyahuren aurkako epaiketari azaroaren 2an helduko diote berriro, hainbat saio bertan behera geratu ostean

Israelgo lehen ministroak, funtzionario-eroskeria, iruzur eta konfiantza-abusu delituak leporatuta, astean hiru aldiz agerraldia beharko du data horretatik aurrera. Netanyahu Israelen historian jardunean dagoela epaitzen duten lehen gobernuburua da.

JERUSALEM, Aug. 11, 2025 -- This photo taken with mobile phone shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pointing at a map of Gaza Strip on the screen during a press conference in Jerusalem, on Aug. 10, 2025.

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren agerraldi publikoetako bat, azken egunotan. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak astean hiru aldiz agertu beharko du azarotik aurrera ustelkeriagatik egiten ari diren bere aurkako auzian, "epaiketak aurrera egin behar duelako", auzitegiak gaur erabaki duenez. Azken hilabeteetan epaiketaren hainbat saio bertan behera utzi dituzte arrazoi ezberdinengatik.

Israelgo bozeramaile judizial batek jakitera eman duenez, gaur auzitegiko epaileek hartutako erabakiaren arabera, azaroaren 2tik aurrera epaiketa igandetik asteazkenera bitarteko saioetan abiatuko da berriro, eta egun horietako hirutan lehen ministroari deklarazioa hartuko diote, funtzionario-eroskeria, iruzurra eta konfiantza-abusua egotzita.

Hainbat saio, bertan behera

Joan den uztailean, auzitegiak bertan behera utzi zituen Netanyahuren agerraldi batzuk, haren abokatuak osasun arazoak argudiatu eta Israel Siriaren aurka egiten ari zen bonbardaketengatik, Siriako Al Sueida herrian beduinoen eta drusoen artean piztu ziren liskarrengatik.

Ekainaren amaieran, epaileek ere bertan behera utzi zuten deklarazioa, agintariak diplomazia eta segurtasun nazionaleko arrazoiak argudiatuta, eta Donald Trump AEBko presidenteak sare sozialetan eskatu ostean.

Trumpek "sorgin ehizatzat" jo zuen 2020an Netanyahuren aurka abiatutako auzia, eta "berehala bertan behera uzteko" edo indultua emateko eskatu zuen.

Netanyahu Israelen historian jardunean dagoela epaitzen duten lehen gobernuburua da, eta funtzionario-eroskeria, iruzurra eta konfiantza-abusua leporatu dizkiote.

Hiru auzien gai nagusia da Netanyahuk onura pertsonal eta politikoa lortzeko nola bultzatzen zituen harremanak komunikabide garrantzitsuetan eragina zuten handi-mandiekin.

