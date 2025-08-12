Netanyahuren aurkako epaiketari azaroaren 2an helduko diote berriro, hainbat saio bertan behera geratu ostean
Israelgo lehen ministroak, funtzionario-eroskeria, iruzur eta konfiantza-abusu delituak leporatuta, astean hiru aldiz agerraldia beharko du data horretatik aurrera. Netanyahu Israelen historian jardunean dagoela epaitzen duten lehen gobernuburua da.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak astean hiru aldiz agertu beharko du azarotik aurrera ustelkeriagatik egiten ari diren bere aurkako auzian, "epaiketak aurrera egin behar duelako", auzitegiak gaur erabaki duenez. Azken hilabeteetan epaiketaren hainbat saio bertan behera utzi dituzte arrazoi ezberdinengatik.
Israelgo bozeramaile judizial batek jakitera eman duenez, gaur auzitegiko epaileek hartutako erabakiaren arabera, azaroaren 2tik aurrera epaiketa igandetik asteazkenera bitarteko saioetan abiatuko da berriro, eta egun horietako hirutan lehen ministroari deklarazioa hartuko diote, funtzionario-eroskeria, iruzurra eta konfiantza-abusua egotzita.
Hainbat saio, bertan behera
Joan den uztailean, auzitegiak bertan behera utzi zituen Netanyahuren agerraldi batzuk, haren abokatuak osasun arazoak argudiatu eta Israel Siriaren aurka egiten ari zen bonbardaketengatik, Siriako Al Sueida herrian beduinoen eta drusoen artean piztu ziren liskarrengatik.
Ekainaren amaieran, epaileek ere bertan behera utzi zuten deklarazioa, agintariak diplomazia eta segurtasun nazionaleko arrazoiak argudiatuta, eta Donald Trump AEBko presidenteak sare sozialetan eskatu ostean.
Trumpek "sorgin ehizatzat" jo zuen 2020an Netanyahuren aurka abiatutako auzia, eta "berehala bertan behera uzteko" edo indultua emateko eskatu zuen.
Netanyahu Israelen historian jardunean dagoela epaitzen duten lehen gobernuburua da, eta funtzionario-eroskeria, iruzurra eta konfiantza-abusua leporatu dizkiote.
Hiru auzien gai nagusia da Netanyahuk onura pertsonal eta politikoa lortzeko nola bultzatzen zituen harremanak komunikabide garrantzitsuetan eragina zuten handi-mandiekin.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
EBk negoziazioetan Ukrainak duen papera aldarrikatu du eta Errusia ohartarazi du, Hungariak sinatu ez duen mezu batean
"Ukrainako herritarrek beren etorkizuna erabakitzeko askatasuna izan behar dute. Ukrainako bake-bidea ezin da Ukraina gabe erabaki", ohartarazi dute, eta su-etena ezinbestekoa dela edozein aurrerapauso egiteko.
Trumpek beste 90 egunez luzatu ditu Txinarako muga-zergak
Txinako Merkataritza Ministerioak baieztatu duenez, Trumpen agindu exekutiboa baino apur bat lehenago, AEBren "ahaleginak" espero zituen "berdintasunean, errespetuan eta elkarrekiko onuran oinarritutako emaitza positiboa" lortzeko.
Trumpek Armada zabalduko du Washingtonen, eta Poliziaren kontrola bereganatu du
Agintari errepublikanoak krimenengatik kontroletik kanpo dagoen hiriburu baten irudia marraztu du Etxe Zurian egindako agerraldian. Hilketak "munduko okerrenak" diren lekuetan, Bogotan eta Mexiko Hirian, esaterako, baino askoz gehiago direla adierazi du.
Duela 66 urte Antartikan desagertutako zientzialari baten gorpua aurkitu dute
Gorpuzkiak Dennis "Tink" Bell meteorologoarenak dira, 1959an pitzadura glaziar batera erori zen 25 urteko britainiar meteorologoarenak.
Miguel Uribe senatari kolonbiarra hil egin da ekainean izandako erasoan jasandako zauri larrien ondorioz
Uribek 39 urte zituen, eta eskuineko alderdi bateko senataria zen. Atentatua gertatu zen egunetik Bogotan ospitaleratuta zegoen. Hainbat ebakuntza egin dizkiote, baina sekula ez du egoera kritikoa gainditu.
Anas al Sharif kazetariaren agur-gutuna: "Jakin ezazue Israelek ni hiltzea lortu duela"
"Hitz hauek iristen bazaizkizue, jakin ezazue Israelek ni hiltzea eta nire ahotsa isilaraztea lortu duela", horrela abiatzen da Anas al Sharif Al Jazeerako kazetariak idatzitako agur-gutuna.
Israelek Anas Al-Sharif kazetari ospetsua eta beste erreportari batzuk hil ditu Gazan
Israelgo Armadak hedabideen langileen kanpin-denda baten kontra jo du erasoa, Gaza hirian. Zazpi lagun hil dira, gutxienez. Nazio Batuen Erakundeak salatu zuen "difamazio-kanpaina" bat egiten ari zela Al Jazeerako informatzailearen aurka.
Segurtasun Kontseiluko Europako herrialdeek Gaza okupatzeko plana alde batera uzteko eskatu diote Israeli
Bahituentzat arriskutsua dela ohartarazi dute Erresuma Batuak, Frantziak, Danimarkak, Greziak eta Esloveniak, eta Gazako egoera humanitarioak okerrera egingo lukeela azpimarratu dute.
Gaza Hiriaren aurkako erasoaldia erdialdeko kostaldeko desplazatuen eremuetara zabaldu du Netanyahuk
"Gerra honen amaiera azkartzeko modurik onena da", adierazi du Israelgo lehen ministroak. Gainera, Gazan goseterik ez dagoela eta guztia "distortsio kanpaina bat" dela esan du.