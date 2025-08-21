Zelenski dice que podría reunirse con Putin en Suiza, Austria o Turquía

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía.

"Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo", ha dicho en un encuentro con periodistas.

Por el contrario, ha descartado que el encuentro pudiera producirse en Moscú y ha subrayado también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería "difícil".

"No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó", dijo.

"Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto para permitir la participación del presidente Putin", ha señalado en una nota la oficina del primer ministro austríaco, el conservador Christian Stocker.

También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que quiere ver "qué sucede" en una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.