Avanzan las conversaciones para que pueda celebrarse una reunión entre Putin y Zelenski

Días después de la cumbre bilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska, se siguen produciendo las conversaciones para una nueva reunión al más alto nivel, en este caso entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar de alcanzar pronto un acuerdo de paz en Ucrania.

"Vamos a intentar detener la guerra, y creo que tenemos muchas posibilidades. Tuve una reunión muy exitosa con el Putin, al igual que con Zelenski, y creo que sería mejor que se reunieran sin mí, solo para ver qué pasa. Quiero ver qué sucede", ha dicho Trump en el programa radiofónico del periodista conservador Mark Levin.

Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, primero prefiere que se produzca un encuentro bilateral entre los líderes ruso y ucraniano.

En un lugar y una fecha aún por determinar, una reunión entre Putin y Zelenski cada vez parece más factible. De hecho, la citra podría desarrollarse en Ginebra o Budapest.

El jefe de la diplomacia en Moscú, Sergei Lavrov, ha subrayado que la reunión tendrá que prepararse minuciosamente, y ha reclamado la protección de sus propios intereses de seguridad.

"Ambos líderes han expresado su disposición a reunirse. Nuestro equipo de seguridad nacional les ayudará a ambos a lograrlo. Trump siempre ha dicho que existen áreas de desacuerdo en esta guerra que deberán ser discutidas y resueltas por ambos países. Por eso, desea que ambos países participen en diplomacia directa", ha argumentado la Casa Blanca.

En este contexto, las autoridades europeas trabajan en un nuevo paquete de sanciones a Rusia, el número 19 desde el inicio de la invasión.