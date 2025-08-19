Bruselas celebra que Putin esté dispuesto a reunirse con Zelenski
La Comisión Europea trabaja ya con Ucrania y EE. UU. para preparar la cita “lo antes posible”.
La Comisión Europea ha valorado este martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, se muestre ahora dispuesto a celebrar una reunión bilateral con el ucraniano, Volodímir Zelenski, y ha dicho que los socios europeos trabajan con Kiev y Washington para preparar esa cita "lo mejor posible".
"En el pasado, el presidente Putin había rechazado reunirse con Zelenski, así que por supuesto celebramos que haya cambiado de opinión y haya dicho al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estaría dispuesto a participar en esa reunión", ha dicho en una rueda de prensa la portavoz de la institución Arianna Podestá.
El Ejecutivo comunitario explica que no tiene información específica sobre el formato de la reunión o el posible calendario para la misma, y que la decisión sobre dónde se celebrará depende de las partes implicadas.
Asimismo, asegura que el trabajo técnico con Kiev y Washington "continuará en los próximos días y semanas sobre el tema de las garantías de seguridad", pero aún no hay una fecha concreta para una reunión con la administración estadounidense sobre este tema ni concreción sobre cómo estas se materializarán.
En las reuniones celebradas ayer en la Casa Blanca, Estados Unidos se mostró dispuesto a involucrarse en las garantías de seguridad para Ucrania junto a otros socios internacionales, aunque no se acordó el despliegue de tropas estadounidenses ni se concretó cómo participaría exactamente Washington, algo que se debatirá próximamente, según ha dicho el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
En cuanto a si Bruselas sigue exigiendo un alto al fuego, la portavoz comunitaria se ha limitado a señalar que, para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "lo importante es que pare la matanza", y no tanto si a esto se le llama alto al fuego.
A nivel europeo, sin embargo, hoy ha tenido lugar una reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios y se celebra también una videoconferencia entre los jefes de Estado y de Gobierno de toda la Unión Europea para analizar el resultado de las reuniones de ayer con el presidente Trump en Washington. Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha convocado para mañana un colegio de comisarios por videoconferencia.
