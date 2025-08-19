Trump anuncia que ha comenzado a “organizar” una reunión entre Putin y Zelenski

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar este lunes un encuentro en la Casa Blanca con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania. La reunión se llevaría a cabo en las próximas dos semanas, en un lugar aún por determinar.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", ha escrito Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que ha añadido que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él.

"Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que estarían los dos presidentes y yo mismo", ha escrito.

Zelenski ha indicado que está listo para cualquier formato de reunión con Putin y ha señalado que espera reunirse "sin condiciones" y que dependiendo del resultado de ese primer encuentro, Trump, podría unirse a las negociaciones.

Putin, por su parte, ha abordado la posibilidad de elevar el nivel de representación de Moscú y Kiev ante una futura reunión entre los dos países vecinos, en una conversación telefónica que ha mantenido con su homólogo estadounidense.

Zelenski ofrece a Trump comprar armas por 77 000 millones de euros

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que ha propuesto este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la compra de 90 000 millones de dólares (algo más de 77 200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington.



Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la propuesta sigue bajo discusión y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien éste podría formalizarse en la próxima semana o en diez días, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.