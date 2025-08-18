Guerra en Ucrania
Trump y Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

Reunión Trump Zelensky
18:00 - 20:00
Zelenski y Trump. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Trumpek eta Zelenskik Putinekin hiru aldeko bilera egitea babestu dute, bake akordioa ixteko

Última actualización

"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral y creo que con ello habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", ha subrayado Trump ante Zelenski. Por su parte, Zelenski ha dicho que Ucrania "está lista" para llevar a cabo una reunión trilateral. "Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra", ha señalado.

Donald Trump Volodimir Zelenski Guerra Rusia - Ucrania Guerra en Ucrania Vladímir Putin Rusia Internacional

