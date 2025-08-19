Putin Zelenskirekin biltzeko prest egotea txalotu du Bruselak
Europako Batzordea lanean ari da Ukrainarekin eta AEBrekin hitzordua "lehenbailehen" prestatzeko.
Vladimir Putin Errusiako presidentea Volodimir Zelenski ukrainarrarekin aldebiko bilera bat egiteko prest agertu izana txalotu du astearte honetan Europako Batzordeak. Hori horrela, Kievekin eta Washingtonekin hitzordua "ahalik eta ondoen" prestatzeko lanean ari direla baieztatu du Bruselak.
"Iraganean, Putin presidenteak uko egin zion Zelenskirekin biltzeari, beraz, jakina, iritzia aldatu izana eta Donald Trump AEBko presidenteari bilera horretan parte hartzeko prest egongo litzatekeela esan izana ospatu dugu", esan du Arianna Podesta erakundeko bozeramaileak prentsaurreko batean.
Europako Batzordeko iturriek azaldu dute ez dutela bileraren formatuari edo bilera egiteko egutegi posibleari buruzko informazio zehatzik. Ildo horretan, zehaztu dute inplikatutako alderdien esku dagoela bilera non egingo den erabakitzea.
Era berean, Kievekin eta Washingtonekin egindako lan teknikoak datozen egun eta asteetan segurtasun bermeen gaiarekin jarraituko duela iragarri dute, baina oraindik ez dagoela AEBko administrazioarekin bilera bat egiteko data zehatzik.
Atzo Etxe Zurian egindako bileretan, AEBko presidente Donald Trump prest agertu zen Ukrainarentzako segurtasun bermeetan parte hartzeko, nazioarteko beste kide batzuekin batera, baina ez zuen AEBko tropen hedapena adostu, ezta Washingtonek zehazki nola parte hartuko duen zehaztu ere. Hala, gaia laster eztabaidatuko dute, Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak esan duenez.
Bruselak su-etena eskatzen jarraitzen ote duen galdetuta, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak esan du "garrantzitsuena sarraskia gelditzea” dela.
Europa mailan, ordea, gaur Boluntarioen Koalizioaren bilera egin dute, baita bideokonferentzia bat ere Europar Batasuneko estatuburu eta gobernuburuen artean, atzo Washingtonen Trump presidentearekin izandako bileren emaitzak aztertzeko. Gainera, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak komisarioen elkargoa deitu du biharko, bideokonferentzia bidez.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Suediako Kiruna udalerriko eliza ikonikoa bost kilometro lekualdatzeko lanak hasi dituzte, errepidez
Suedia iparraldeko Kiruna udalerriko eliza ikonikoa bost kilometro lekualdatzeko lanak hasi dituzte, errepidez, bertako meategia handitu behar dutelako. Eliza 40 metro zabal da (672 tonako pisua), eta gaur hasitako operazioa asteazken arratsaldean amaitzea aurreikusi dute. Eliza daraman trailerra 500 metro orduko abiaduran mugituko da eta lekualdaketa zuzenean jarraitu ahal da Suediako telebista publikoaren webgunean.
Trumpek iragarri du Putin eta Zelenskiren arteko aldebiko bilera "antolatzen" hasi dela
Balizko aldebiko bilera horren ondoren, presidente estatubatuarra ere batuko litzateke elkarrizketetara. Bestalde, Zelenskik 77.000 milioi euroko balioa duten armak erosteko eskaintza egin dio Trumpi, Ukrainarentzako segurtasun bermeak ematearen truke.
Bakea lortzeko Ukrainan "lurralde trukeak" eztabaidatu behar direla dio Trumpek
AEBko presidenteak Putini deituko dio asteleheneko bileraren ostean, eta baikor agertu da Putinek eta Errusiako eta Ukrainako presidenteek hiruko bilera bat egin ahal izateko aukerari dagokionez.
Trumpek eta Zelenskik Putinekin hiru aldeko bilera egitea babestu dute, bake akordioa ixteko
"Dena ondo ateratzen bada, hiru aldeko bilera bat izango dugula uste dut, eta horrekin gerra amaitzeko zentzuzko aukera egongo dela pentsatzen dut", azpimarratu du Trumpek Zelenskiren aurrean. Horrela, Zelenskik esan du Ukraina "prest" dagoela hiru aldeko bilera bat egiteko. "Uste dut erakutsi dugula jende indartsua garela eta AEBk eta Trump presidenteak berak gerra gelditzeko duen ideia babesten dugula", adierazi du.
Hamasek onartu egin du Qatarrek eta Egiptok Gazarako aurkeztutako su-eten proposamena
Proposamenaren arabera, talde armatuak 60 eguneko su-etena onartuko luke 10 bahitu israeldar askatzearen eta gazatarrei laguntza masiboa ematearen truke. Israelek, oraingoz, ez du horren inguruko adierazpenik eman.
AEBk ebakuazioak agindu ditu Ipar Karolinako uharte batzuetan, Erin urakan erraldoia gerturatzen ari delako
4. kategoriako Erin urakanaren tamaina asko handituko da datozen egunetan, Estatu Batuetako ekialdeko kostaldearen eta Bermudasen artean igarotzen denean. Ondorioz, Ipar Karolinan dauden uharte turistiko batzuk ebakuatzeko agindua eman dute agintariek. Estatu Batuetako Urakanen Zentro Nazionalak ohartarazi duenez, Erin urakana Karibeko Turk eta Caico uharteetatik 180 kilometro iparraldera dago, 220 kilometro orduko haize ufadak utzi ditu.
Zelenskik errusiarren eraso "zinikoak" salatu ditu Washingtonen bakeaz hitz egin behar denean
"Errusiako gerra makinak bizitzak suntsitzen jarraitzen dute. Putinek hilketa izugarriak egingo ditu Ukrainaren eta Europaren gaineko presioari eusteko, baita ahalegin diplomatikoak umiliatzeko ere", adierazi du Volodomir Zelenskik bere X sare sozialeko kontuan. Zelenskik adierazpen horiek egin ditu Jarkoven zazpi hildako eta Zaporiyan hiru hildako utzi dituzten erasoen ostean.
Bahituen bizitzak Gaza okupatzearen aurretik jartzeko eskatu diote 200.000 pertsona baino gehiagok Netanyahuri
Hamasen esku bizirik jarrai lezaketen 20 bahituen senideek Benjamin Netanyahu lehen ministroari egotzi diote 681 egun daramatzatela gatibu. Hala, Gazan beste erasoaldi bat hasi aurretik, bahituta daudenen bizitzei lehentasuna emateko eskatu diote.
Trumpek Zelenski jaso du Ukrainan bakea bilatzeko bilera erabakigarria baino lehen
Volodimir Zelenski AEBra bidaiatu duten Europako buruzagi batzuekin bildu da Etxe Zurian, Donald Trump AEBko presidentearekin elkartu aurretik.