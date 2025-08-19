Gerra Ukrainan
Putin Zelenskirekin biltzeko prest egotea txalotu du Bruselak

Europako Batzordea lanean ari da Ukrainarekin eta AEBrekin hitzordua "lehenbailehen" prestatzeko.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidentea Volodimir Zelenski ukrainarrarekin aldebiko bilera bat egiteko prest agertu izana txalotu du astearte honetan Europako Batzordeak. Hori horrela,  Kievekin eta Washingtonekin hitzordua "ahalik eta ondoen" prestatzeko lanean ari direla baieztatu du Bruselak.

"Iraganean, Putin presidenteak uko egin zion Zelenskirekin biltzeari, beraz, jakina, iritzia aldatu izana eta Donald Trump AEBko presidenteari bilera horretan parte hartzeko prest egongo litzatekeela esan izana ospatu dugu", esan du Arianna Podesta erakundeko bozeramaileak prentsaurreko batean.

Europako Batzordeko iturriek azaldu dute ez dutela bileraren formatuari edo bilera egiteko egutegi posibleari buruzko informazio zehatzik. Ildo horretan, zehaztu dute inplikatutako alderdien esku dagoela bilera non egingo den erabakitzea.

Era berean, Kievekin eta Washingtonekin egindako lan teknikoak datozen egun eta asteetan segurtasun bermeen gaiarekin jarraituko duela iragarri dute, baina oraindik ez dagoela AEBko administrazioarekin bilera bat egiteko data zehatzik.

Atzo Etxe Zurian egindako bileretan, AEBko presidente Donald Trump prest agertu zen Ukrainarentzako segurtasun bermeetan parte hartzeko, nazioarteko beste kide batzuekin batera, baina ez zuen AEBko tropen hedapena adostu, ezta Washingtonek zehazki nola parte hartuko duen zehaztu ere. Hala, gaia laster eztabaidatuko dute, Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak esan duenez.

Bruselak su-etena eskatzen jarraitzen ote duen galdetuta, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak esan du "garrantzitsuena sarraskia gelditzea” dela.

Europa mailan, ordea, gaur Boluntarioen Koalizioaren bilera egin dute, baita bideokonferentzia bat ere Europar Batasuneko estatuburu eta gobernuburuen artean, atzo Washingtonen Trump presidentearekin izandako bileren emaitzak aztertzeko. Gainera, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak komisarioen elkargoa deitu du biharko, bideokonferentzia bidez.

