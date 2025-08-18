GERRA UKRAINAN
Bakea lortzeko Ukrainan "lurralde trukeak" eztabaidatu behar direla dio Trumpek

AEBko presidenteak Putini deituko dio asteleheneko bileraren ostean, eta baikor agertu da Putinek eta Errusiako eta Ukrainako presidenteek hiruko bilera bat egin ahal izateko aukerari dagokionez.

WASHINGTON (United States), 18/08/2025.- United States President Donald J Trump (C) makes remarks next to British Prime Minister Keir Starmer (L), French President Emmanuel Macron (2L) and German Chancellor Friedrich Merz (4L) during a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Leaders are at the White House in support of President Zelenskyy following President Trump’s meeting with President Vladimir Putin of Russia in Anchorage, Alaska, USA, on August 15, 2025. (Rusia, Ucrania, Estados Unidos) EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Trump eta Zelenski Europako eta NATOko hainbat liderrekin bildu dira. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Washingtonen Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin eta Europako hainbat buruzagirekin izandako bileraren hasieran, Donald Trump AEBko presidenteak esan du beharrezkoa dela Ukrainan "lurralde trukeak" egitea, Moskuk bakea lortzeko planteatutako eskakizunei erreferentzia eginez.

Lurraldeen trukea, Vladimir Putin Errusiako presidenteak egindako proposamena, Ukrainak Errusiari Donetsk eta Luhansk bezalako eskualdeen subiranotasuna lagatzea ekarriko luke, eta Kievek onartezintzat jo duen gaia da. Izan ere, Ukrainaren arabera, teknikoki konstituzioaren aurkakoa da.

Bestalde, joan den astean Putinekin izandako bileran, Errusiako presidenteak "Ukrainarentzako segurtasun bermeak onartuko zituela" adostu zuela berretsi du Trumpek.

"Hori da kontuan hartu behar dugun funtsezko puntuetako bat, eta mahaian ere eztabaidatuko dugu. Funtsean, baikorra naiz kolektiboki Ukrainaren aurkako etorkizuneko edozein eraso bertan behera uzteko akordio bat lor dezakegula uste dudanean", adierazi du AEBko agintariak.

Horren harira, Trumpek berretsi du "Europako nazioek pisuaren zati handi bat" jasango dutela Ukrainan etorkizuneko hedapen militarrei dagokienez, haien segurtasuna bermatzeko eta errusiarren balizko inbasio saiakerak saihesteko.

"Guk guztiok, jakina, nahiago genuke berehalako su-etena, bake iraunkor baten alde lan egiten dugun bitartean, eta agian horrelako zerbait gerta liteke une honetan, baina ez da gertatzen ari", ziurtatu du Trumpek.

AEBko presidenteak esan du Putini deituko diola gaurko bileraren ostean, eta baikor agertu da bere eta Errusiako eta Ukrainako presidenteen artean hiruko bilera bat egin ahal izateko aukerari dagokionez.

Zelenskik berak astelehen honetan Trumpekin egindako aldebiko lehen bileran esan duenez, ukrainarrak "hiruren arteko bilera baterako prest" daude.

Etxe Zurira Europako hainbat buruzagi ere joan dira, Ukrainaren jarrerari baldintzarik gabeko babesa adierazteko.

Hauek izan dira: Mark Rutte NATOko idazkari nagusia, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea, Emmanuel Macron eta Alexander Stubb Frantziako eta Finlandiako presidenteak, Keir Starmer eta Giorgia Meloni Erresuma Batuko eta Italiako lehen ministroak eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra.

Azken horrek berretsi egin du Ukrainan su-etena aldarrikatzea, gutxienez Trumpek eta Zelenskik proposatutako hiru aldeko goi-bileratik aurrera. Bestalde, Macronek Europako ordezkariak balizko bilera horretan egotearen alde egin du, bake-negoziazioen "jarraipena egiteko".

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak Ukrainaren eta Europaren segurtasunerako "urrats historikoa" ematea espero du, eta baikor agertu da Ukrainako gatazkan "emaitza justu eta iraunkor baterantz benetako aurrerapausoak" eman ahal izango direlako.

Ildo beretik, Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak esan du "aurrerapauso handia" eta "ezberdintasuna markatzen duen lorpena" dela AEBko presidenteak Washingtonek Ukrainarentzako segurtasun bermeetan parte hartuko duela iragartzea, Europako kideekin elkarlanean.

