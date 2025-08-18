Bilera erabakigarria gaur Etxe Zurian Ukrainaren etorkizunerako
Zelenski, Europako eta NATOko buruzagiekin batera, Trumpekin bilduko da. AEBko presidenteak esan du gerra "ia berehala" amaitu daitekeela Ukrainak Krimeari eta NATOri uko egiten badie.
Donald Trump eta Volodimir Zelenski Etxe Zurian elkartuko dira astelehen honetan, Ukrainarentzat mugarri izan daitekeen bilera batean. Euskal Herriko 19:00etan izango da batzarra, eta Trump eta Vladimir Putinen arteko Alaskako goi-bilera-ren ia biharamunean izango da. Su-eten soil batetik haratago doan bake akordio bat lortzeko aukerak aztertzeko balioko du, eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, Europako beste buruzagi batzuek eta Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak ere parte hartuko dute, Zelenskik hala eskatuta.
Azken egunotan, Moskuren eta Kieven arteko zuzeneko itun baten beharra publikoki defendatu du Trumpek, eta Kremlinen proposamenak helarazi dizkie Zelenskiri eta Europako hainbat buruzagiri. Horien artean, Errusiak Donetsk eta Luhansk eskualdeak eskatzen ditu, gerrari amaiera emateko ezinbesteko baldintza gisa.
AEBko presidenteak behin eta berriz esan du su-etena ez dela nahikoa, eta nahiago du behin betiko bakea lortzeko bidean aurrera egin. Hurrengo urratsa Zelenski eta Putinekin hiru aldeko goi-bilera bat egitea izango litzateke.
Moskurentzat, Donetsk eta Luhansk entregatzeaz gain, negoziazioan daude beste eskualde batzuen etorkizuneko estatusa, hala nola Jerson eta Zaporiyia, baita Krimea ere, errusierarekin eta mendebaldeko zigorrekin lotutako beste eskaera batzuekin batera.
Kievek, aldiz, behin eta berriz errefusatu du edozein lurralde ematea, eta segurtasun berme sendoak eskatzen jarraitzen du, Europar Batasunean eta NATOnsartzeko eskubide subiranoaz gain.
Zelenski Europako eta Baltikoko kideekin harremanetan egon da asteburuan, eta EBko hainbat gobernuren babesarekin iritsiko da Washingtonera, bakea ezin dela aldebakarreko kontzesioen kontura lortu lelopean. Hala ere, zenbait agintarik, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak kasu, onartu dute akordio azkar eta egonkor batek su-eten hauskor bat baino gehiago balio dezakeela.
Europako buruzagien artean Emmanuel Macron Frantziako presidentea, Merz bera, Georgia Meloni Italiako lehen ministroa eta Alexander Stubb Finlandiako presidentea egongo dira.
