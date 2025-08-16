Ukrainako gerra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek eta Putinek akordiorik gabe itxi dute Ukrainari buruzko Alaskako goi-bilera

Horren ostean, Trump eta Zelenski Washingtonen bilduko dira astelehenean, Alaskan izandako goi-bileraren inguruko xehetasun guztiak hizpide izateko asmoz. 

Vladimir Putin y Donald Trump EFE
18:00 - 20:00

Vladimir Putin eta Donald Trump, Alaskako goi-bileran. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak akordiorik lortu gabe amaitu dute Ukrainako gerrari buruzko goi-bilera, Alaskan. Aurrerapausorik eman ez duten arren, bilera "sintonia onean" egin dute, eta azpimarratu dute euren arteko elkarrizketak beharrezko urratsak direla konponbide bat lortzeko.

Bileraren ostean Putinek berretsi duenez, Errusia prest dago gerra amaitzeko, betiere Moskuren "kezka legitimoak" kontuan hartzen badira eta Europan segurtasun oreka berrezartzen bada.

Donald Trump

"Orain Zelensky presidentearen esku dago Ukraina eta Errusiaren arteko bake akordioa lortzea"

Trumpen esanetan, bake akordio baten etorkizuna Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearen esku dago orain. "Orain bere esku dago. Ukrainak ados egon behar du", adierazi du AEBko agintariak bileraren ostean egindako elkarrizketa batean.

Konpromiso formalik iragarri ez badute ere, bi buruzagiek esan dute hitz egiten jarraituko dutela, eta beste bilera bat egiteko atea zabalik utzi dute, noiz egingo duten zehaztu ez badute ere. Etorkizuneko bilera horretan, konpontzeko dauden gaiei heldu ahalko diete, oraingoan ez baitute su-etena lortu.

Zelenski eta Trump astelehenean bilduko dira Washingtonen

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak iragarri du onartu egin duela Donald Trump AEBko presidenteak Alaskako bileraren inguruko xehetasun guztien inguruan hitz egiteko egin dion gonbidapena. Washingtonen bilduko dira horretarako.

Trumpek eta Zelenskik "elkarrizketa luze eta nabarmena" izan dute telefonoz Alaskako goi-bileraren ostean, Ukrainako presidentearen hitzetan.

Donald Trump

"Dena ondo badoa, Putinekin bilera bat zehaztuko dugu"

Trump presidenteak bilera hirukoitza planteatu du berriro ere (AEB-Errusia-Ukraina).

AEBko presidenteak aurreratu duenez, Washingtongo hitzorduan "Errusiarekin bake akordio bat lortzea bilatuko du, ez su-eten soila". Gainera, Putinekin hiru aldeko bilera bat egiteko aukera ere aipatu du, "dena ondo badoa" Zelenskirekin egingo duen bileran.

Otsailaren amaieran, Trumpek eta Zelenskik eztabaida estua izan zuten Bulego Obalean. Ordutik, Ukrainako agintariak Etxe Zurira egingo duen lehen bisita izango da honakoa.

Zer Donald Trump ikusiko dugu Putinekin? Hau izango da hitzorduaren gakoetako bat
Ukrainako gerra Errusia-Ukraina gerra Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Volodimir Zelenski Munduko albisteak Errusia Vladimir Putin

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

SRINAGAR (India), 14/08/2025.- A man rows a boat during rainfall in Srinagar, India, 14 August 2025. A cloudburst struck a remote mountain village in Jammu and Kashmir’s Kishtwar district, killing at least 38 people including two policemen, officials said. EFE/EPA/FAROOQ KHAN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ia 40 pertsona hil dira Kaxmirren izandako uholdeetan, Indian

Gutxienez 38 pertsona hil eta 100 zauritu dira Indiako Jammu eta Kaxmir estatuan izandako euri-jasek eragindako uholdeetan. Erreskate talde ugari mobilizatu dira hondakinen artean harrapatuta egon daitezkeen edo korronteak eraman dituen biktimak aurkitzeko. Gunerik kaltetuenetako bat Chositi izan da. Ur-uholdeek kalteak eragin dituzte etxebizitzetan eta ibilgailuetan. Era berean, uholdeek suntsitu egin dituzte Kishtwar barrutiko Machail Mata santutegia urtero bisitatzen duten erromesentzako kanpin-dendetan jarritako aldi baterako sukaldeak.

Gehiago kargatu