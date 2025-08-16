Trump y Putin cierran su cumbre en Alaska sin acuerdo sobre Ucrania

Por su parte, Trump ha declarado que el futuro de un acuerdo de paz “ahora depende” directamente del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. “Ahora está en sus manos. Ucrania tiene que estar de acuerdo”, ha afirmado el mandatario estadounidense en una entrevista posterior al encuentro, en la que añadió que también las naciones europeas deben involucrarse más en el proceso.

Aunque no se anunciaron compromisos formales, ambos líderes han asegurado que continuarán las conversaciones y han dejado abierta la puerta a una nueva reunión, todavía sin fecha definida, en la que podrían abordarse los asuntos pendientes que han impedido alcanzar un alto el fuego en esta ocasión.

Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar este lunes en Washington de todos los "detalles" relativos al conflicto tras la cumbre celebrada este viernes en Alaska.

Trump y Zelenski ya han mantenido por teléfono "una larga y sustancial conversación" tras la cumbre de Alaska, en palabras del mandatario ucraniano.