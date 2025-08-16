Guerra de Ucrania
Trump y Putin cierran su cumbre en Alaska sin acuerdo sobre Ucrania

En este contexto, Trump y Zelenski hablarán el lunes en Washington de todos los detalles relativos al conflicto tras la cumbre celebrada en Alaska.

Vladimir Putin y Donald Trump EFE
18:00 - 20:00

Vladímir Putin y Donald Trump, en la cumbre de Alaska. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Trumpek eta Putinek akordiorik gabe itxi dute Ukrainari buruzko Alaskako goi-bilera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, han concluido en Alaska una cumbre de más de tres horas sin alcanzar un acuerdo sobre la guerra en Ucrania. Pese a la falta de avances concretos, ambos líderes han coincidido en la “buena sintonía” del encuentro y en que el diálogo es un paso necesario hacia una posible solución.

Tras el encuentro, Putin ha reiterado que Rusia está dispuesta a trabajar por una resolución del conflicto, siempre que se tengan en cuenta las “preocupaciones legítimas” de Moscú y se restablezca un equilibrio de seguridad en Europa. El mandatario ruso ha defendido que la reunión representó un primer paso para “avanzar desde la confrontación hacia el diálogo”.

Donald Trump

"Realmente ahora depende del presidente Zelensky para lograr un acuerdo de paz"

Por su parte, Trump ha declarado que el futuro de un acuerdo de paz “ahora depende” directamente del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. “Ahora está en sus manos. Ucrania tiene que estar de acuerdo”, ha afirmado el mandatario estadounidense en una entrevista posterior al encuentro, en la que añadió que también las naciones europeas deben involucrarse más en el proceso.

Aunque no se anunciaron compromisos formales, ambos líderes han asegurado que continuarán las conversaciones y han dejado abierta la puerta a una nueva reunión, todavía sin fecha definida, en la que podrían abordarse los asuntos pendientes que han impedido alcanzar un alto el fuego en esta ocasión.

Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar este lunes en Washington de todos los "detalles" relativos al conflicto tras la cumbre celebrada este viernes en Alaska.

Trump y Zelenski ya han mantenido por teléfono "una larga y sustancial conversación" tras la cumbre de Alaska, en palabras del mandatario ucraniano.

Donald Trump

"Si todo va bien, fijaremos una reunión con Putin"

El presidente estadounidense subraya una posible cumbre a tres bandas (EEUU - Rusia - Ucrania).

El presidente estadounidense ha adelantado que en dicha cita en Washington buscará "ir directamente hacia un acuerdo de paz con Rusia y no a un simple alto el fuego". Además, también ha mencionado la posibilidad de convocar una cumbre trilateral con Putin "si todo va bien" en ese encuentro.

Esta será la primera visita a la Casa Blanca del Zelenski desde el fallido encuentro de finales de febrero, cuando Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval.

