Trumpen zein aurpegi ikusiko dugu Putinekin? Hori izango da hitzorduaren gakoetako bat
Donald Trump Vladimir Putinekin bilduko da gaur Alaskan, zalantzaz beteriko bilera batean: AEBko presidenteak buruzagi errusiarra kritikatzea saihestu du iraganean, eta diskurtsoa gogortu du azken hilabeteetan, baina zalantzan dago irmotasun horri eutsiko dion edo Moskurekiko hurbilketa bilatuko duen.
Donald Trump AEBko presidentea eta Vladimir Putin Errusiako presidentea Helsinkin bildu zirenean, 2018an, aliatuak kezkatu egin ziren. Bilera hartan, Trump Errusiako buruzagiarekin lerrokatu zen hauteskundeetako esku-sartzearen inguruan AEBko inteligentzia zerbitzuen aurka.
Trump Alaskan bilduko da oraingoan Putinekin, beste aldarte batean: Errusiako presidenteak Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeari uko egin dio, eta Ukrainako hirien aurka misilak jaurtitzen jarraitzen du.
Munduak jakin nahi du Anchoragen Trumpen bertsiorik gogorrena edo bestelako aurpegi bat ikusiko den.
Ukrainarentzat erabakigarria da auzia; izan ere, indarra galdu du Errusiaren aurrean, hiru urte eta erdiko borroka gogorren ondorioz. Azken hilabeteetan Putinekiko tonu zorrotzagoa izan duen arren, Errusiako buruzagia baretzeko Trumpen saiakerak historia luzea du. 2022an Errusiak Ukraina inbaditu zuenean, Trumpek Putin zuzenean kritikatzea saihestu zuen.
Kremlineko behatzaileek galdetu dute ea Trumpek Putin berriro liluratuko ote duen eta Errusiak Ukraina menderatzeko eskubidea duela argudiatuko duen. "Zentzuzkoa da beldur izatea Putinek Trump engainatuko ote duen eta Ukrainaren kontura akordio tamalgarri bat itxiko ote duen", esan du Dan Fried AEBko hainbat presidenterekin diplomazialaria izandakoak.
Asteartean, Karoline Leavitt bozeramaileak adierazi zuen bilera "entzuteko ariketa bat" izango dela. Asteazkenean, Trumpek iragarri zuen Putinekin eta Volodímir Zelenski Ukrainako presidentearekin bigarren bilera bat egingo duela, Alaskako hitzordua ondo ateratzen bada. Errusia ez da kontzesiorik egiteko prest agertu, eta Trumpek akordiorik lortuko duen beldur dira Ukrainan.
Kontzesioak eta kexak
Trump urtarrilean Etxe Zurira itzuli zenean, Putinekin zuen lehen agintaldiaren adeitasuna berreskuratzen saiatu zen, nazioarteko isolamenduagatik ulermena erakutsiz eta gerra 24 orduan amaituko zuela aginduz.
Errusiaren gaineko presioa arintzearekin batera, Trumpen kolaboratzaile batzuek Kremlinen argudioak errepikatu zituzten, Ukrainaren aliatuen nahigaberako. Martxoan, Steve Witkoff mandatari bereziak Tucker Carlsonekin izandako elkarrizketa batean iradoki zuen Errusiak eskubidea zuela Ukrainako lau eskualde (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia eta Kherson) bereganatzeko errusieraz egiten dutelako.
Otsailean izandako bilera tirabiratsuan, Trumpek eta JD Vance presidenteordeak errieta egin zioten Zelenskiri gerraren kudeaketagatik, eta hori Moskuko sektore gogorrenen gustukoa izan zen.
Hala eta guztiz ere, Putinek uko egin dio Trumpek bi aldeen arteko akordioa lotzeko prestatu zuen gidoia betetzeari.
Trumpek tonu gogorragoa hartu zuen uztailean, Putinek eraso egiten jarraitzen zuelako. Ukrainara arma gehiago bidaltzea adostu du (Europak ordainduko du), eta Moskuri zigor ekonomiko gehiago jartzeko mehatxua egin du. Joan den astean % 25eko muga-zerga gehigarria ezarri zion Indiari, Errusiako petrolioa erosteagatik.
"Etxe Zuriaren tonua aldatu egin da, baina Moskuren kontrako zigorrak ez dira handitu, ezta Ukrainako segurtasuna indartzeko finantza konpromisorik hartu ere. Zigor berrietarako epeak atzeratzen ari dira", adierazi du Nicholas Fentonek, Europa, Errusia eta Eurasia Ikerketa Estrategiko eta Internazionalen Zentroko kideak.
Astelehenean, Trumpek adierazi zuen bi minutu beharko dituela Putin amore emateko prest dagoen jakiteko: "Baliteke esatea 'zorte on, segi borrokan', edo 'akordio bat ados genezake' esan lezake".
Akordioaren tentazioa
Trumpen ustez, tratua ixteko tentazioa handia da mundu osoa begira dutelako. Bakearen Nobel saridun baten aldeko kanpaina egin du argi eta garbi, bere garaipen diplomatikoak goraipatuz, eta AEBko aliatuak kezkatu ditu Ukrainarako akordio bat lortzeko nahiarekin.
Azken egunotan, Ukrainako eta Europako buruzagiek errefusatu egin dute Trumpen ideia, hau da, Errusiak eta Ukrainak lurraldeak trukatzea bakea lortzeko.
Errusiak Krimea eta Ukraina ekialdeko eremu zabalak okupatu ditu eta Ukrainak jada ez du Errusiako lurralderik kontrolatzen; orduan, zer truka daiteke? Hori da galdera orain.
Trumpen ustez, Putinekin duen harreman pertsonalari esker, bera da gerrari amaiera emateko gai den bakarra.
John Bolton (Trumpen segurtasun nazionaleko aholkularia izan zen eta gaur egun oso kritikoa da harekin) beldur da Putin ez ote den presidentearen inguruan "magia" egiten hasiko.
"Harreman pertsonalek leku bat dute diplomazian, beste guztian bezala, baina munduko tipo gogorretako bat zarenean (Putin), hau ez dago emozioekin lotuta, kalkulu hotzekin baizik. Trumpek ez du hori ulertzen", Boltonen aburuz.
Sare sozialetan asteazkenean argitaratutako argitalpen batean, Trump kexu agertu zen "hedabide oso bidegabeak Putinekin egingo dudan bileraren aurka lanean ari direlako", eta "galtzaile kaleratu bat" aipatu zuen horien artean, haren izenik aipatu gabe Boltoni erreferentzia eginez.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Porrot egin dute plastikoen kutsaduraren aurkako nazioarteko itunaren negoziazioek
Genevan hamar eguneko bileren ondoren, NBEko herrialdeek ez dute adostasunik lortu, baina elkarrizketa prozesua bizirik mantentzea eskatu dute.
Trumpek eta Putinek bilera egingo dute ostiral honetan Alaskan, Ukrainan su-etena lortzeko asmoz
AEBko presidenteak esan du % 25eko aukera dagoela bilerak arrakastarik ez izateko; Kremlinak, berriz, ohartarazi du ez dela aurreikusten akordio formalik sinatzea. Aurrerapenik ezean, Moskuren aurka zigor berriak ezarriko dituela ziurtatu du Trumpek.
Ia 40 pertsona hil dira Kaxmirren izandako uholdeetan, Indian
Gutxienez 38 pertsona hil eta 100 zauritu dira Indiako Jammu eta Kaxmir estatuan izandako euri-jasek eragindako uholdeetan. Erreskate talde ugari mobilizatu dira hondakinen artean harrapatuta egon daitezkeen edo korronteak eraman dituen biktimak aurkitzeko. Gunerik kaltetuenetako bat Chositi izan da. Ur-uholdeek kalteak eragin dituzte etxebizitzetan eta ibilgailuetan. Era berean, uholdeek suntsitu egin dituzte Kishtwar barrutiko Machail Mata santutegia urtero bisitatzen duten erromesentzako kanpin-dendetan jarritako aldi baterako sukaldeak.
Palestinako Aginte Nazionalak nazioarteko laguntza eskatu du Zisjordania hautsiko lukeen proiektuaren aurrean
Benjamin Netanyahuk "Israel Handiari" buruz berriki egindako adierazpenak berresten du plan horrek. Zisjordaniaz eta Gazako Zerrendaz gain, Egipto eta Jordaniako lurraldeen zati bat barne hartuko lituzke, besteak beste.
UEFA, Israelen aurka: "Utzi haurrak hiltzeari, utzi zibilak hiltzeari"
Bi haur errefuxiatu palestinar Paris Saint-Germain eta Tottenham taldeen arteko UEFAko Superkopako finalean izan dira, Aleksander Ceferin UEFAko presidentearekin batera.
Trump Putinengana hurbiltzen saiatuko da Alaskan, Ukrainari buruzko konpromiso irmorik hartu gabe
Ostiraleko bileran (19:30 GMT orduan izango dena, Euskal Herriko 21:30ean) ez da Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea izango. Donald Trumpek eta Vladimir Putinek agerraldia egingo dute hedabideen aurrean bileraren amaieran.
Aitor Zabalgogeazkoa (MSF): "Gazako janari banaketa sistema berria basakeria bat da"
Aitor Zabalgogeazkoak zortzi aste egin ditu Gazan Mugarik Gabeko Medikuak erakundearen larrialdietako koordinatzaile bezala lan eginez. Bere hitzetan, 22 hilabeteren ostean, "jendeak esperantza galdu du eta gosetea gero eta handiagoa da". Zabalgogeaskoak gertutik bizi izan du Israelek eta AEBk babesten duten janari banaketa puntuetan gertatzen dena. "Egunero egoten dira hildakoak eta zaurituak" eta askok buruan eta bularrean jasotzen dituztela tiroak adierazi du "Gaur Egun" albistegian egindako elkarrizketan.
Hogeita hamar bat kazetarik protesta egin dute Tel Aviven kazetari gazatarren hilketaren aurka
"Utzi Gazan kazetariak hiltzeari", irakur zitekeen, ingelesez, arabieraz eta hebreeraz idatzitako pankarta batean. Kazetariak ordu erdiz egon dira bilduta Israelgo Kazetarien Elkarte Nazionalaren egoitzaren atarian isiltasunean.
Gutxienez 26 pertsona hil dira Lampedusako kostaldean, ontzi bat hondoratuta
Desagertuen bila jarraitzen dute; izan ere, 95 bat migratzaile zihoazen goizaldean Tripolitik (Libia) abiatu diren bi ontzitan. Horietako batean ura sartzen hasi da, eta, ondorioz, pertsonak bestean ontziratu dira. 60 inguru erreskatatu dituzte.