La Casa Blanca acoge hoy una reunión decisiva para el futuro de Ucrania
Donald Trump y Volodímir Zelenski se verán este lunes en la Casa Blanca en una reunión que podría marcar un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. El encuentro, que será a las 19:00 horas de Euskal Herria, y llega apenas 48 horas después de la cumbre en Alaska entre Trump y Vladímir Putin, servirá para explorar las posibilidades de un acuerdo de paz que vaya más allá de un simple alto el fuego, y participarán también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, otros líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Trump, que en los últimos días ha defendido públicamente la necesidad de un pacto directo entre Moscú y Kiev, trasladó ya a Zelenski y a varios líderes europeos las propuestas del Kremlin. Entre ellas, figura la exigencia rusa de que Ucrania ceda las regiones de Donetsk y Lugansk como condición indispensable para poner fin a la guerra. Así lo adelantó el Financial Times, que cita fuentes directamente implicadas en las conversaciones.
El presidente estadounidense insiste en que un alto el fuego aislado “no se sostiene” y prefiere avanzar hacia una paz definitiva. En su visión, el paso siguiente sería una cumbre trilateral con Zelenski y Putin en la que se intentaría rubricar un pacto de paz duradero, en el que sería necesario que Ucrania renunciara a Crimea y a entrar en la OTAN.
Para Moscú, además de la entrega de Donetsk y Lugansk, la negociación incluye garantías sobre el futuro estatus de otras regiones como Jersón y Zaporiyia, así como demandas relacionadas con Crimea, la lengua rusa y las sanciones occidentales.
Kiev, en cambio, ha rechazado reiteradamente cualquier cesión territorial y sigue reclamando garantías de seguridad sólidas, además de su derecho soberano a integrarse en la Unión Europea y la OTAN.
Zelenski, que este fin de semana ha mantenido contactos con socios europeos y bálticos, llega a Washington con el respaldo de varios gobiernos de la UE, que insisten en que la paz no puede alcanzarse a costa de concesiones unilaterales. Sin embargo, algunos dirigentes, como el canciller alemán Friedrich Merz, han admitido que un acuerdo rápido y estable podría pesar más que un alto el fuego frágil.
Entre los líderes europeos estarán el presidente francés, Emmanuel Macron, el propio Merz, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.
