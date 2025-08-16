Europa, dispuesta a colaborar en una cumbre trilateral entre Zelenski, Trump y Putin
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a otros cinco líderes europeos, han dicho este sábado en una declaración conjunta que están "dispuestos a colaborar" en una cumbre trilateral con el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente ruso Vladimir putin.
"Tal y como prevé el presidente Trump, el siguiente paso debe ser ahora continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá próximamente. También estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para celebrar una cumbre trilateral con el apoyo de Europa", dice la declaración conjunta publicada tras la reunión en Alaska entre Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin.
Los líderes europeos que firmaron la declaración incluyen al presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb, y el primer ministro polaco Donald Tusk.
Trump ha mantenido una llamada telefónica esta mañana con Zelenski y líderes europeos, incluida Von der Leyen, en la que les ha informado sobre su reunión con Putin.
"Los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump por detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera", ha indicado la declaración europea.
Además, añaden que "Ucrania debe contar con garantías de seguridad inquebrantables para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial. Acogemos con satisfacción la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad".
La Coalición de los Dispuestos, una coalición de 31 países que prometieron mayor apoyo a Ucrania, "está preparada para desempeñar un papel activo", según el comunicado, que añade "no deben imponerse limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN".
Los líderes europeos insisten en que "corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio", ya que "las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza".
Asimismo, se comprometen a "mantener la presión sobre Rusia" y a seguir "reforzando las sanciones y ampliando las medidas económicas para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera".
"Ucrania puede contar con nuestra solidaridad inquebrantable mientras trabajamos por una paz que salvaguarde los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", concluye el comunicado.
Zelenski, que en los últimos meses había solicitado en repetidas ocasiones un encuentro a nivel de líderes con Putin, también ha manifestado su apoyo a la propuesta de Trump este sábado para una reunión trilateral en la que participen EE. UU., Ucrania y Rusia, a la vez que ha anunciado que el lunes viajará a Washington para tratar con el norteamericano "todos los detalles" del eventual proceso.
Aquí tienes el inciso en dos párrafos, con un título breve usando palabras de Zelenski:
"Ucrania necesita paz, no una pausa"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump subrayando que su país no busca "otra pausa entre invasiones rusas", sino una paz real y duradera que garantice la seguridad a largo plazo. El mandatario insistió en que para lograrlo es imprescindible la implicación tanto de Europa como de Estados Unidos.
Y es que, en una posible una cumbre trilateral, Trump ha explicado que buscaría "un acuerdo de paz con Rusia, y no a un simple alto el fuego". Declaración que ha respaldado el mandatario ucraniano
Zelenski también ha mencionado que cualquier decisión sobre cuestiones territoriales solo podrá tomarse con la participación de Ucrania, cerrando la puerta a posibles concesiones negociadas a espaldas de Kiev en futuros encuentros internacionales.
Más noticias sobre internacional
Las personas fallecidas por desnutrición en Gaza superan ya las 250, incluidas 11 este viernes
Según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad de Gaza, 108 de esas personas son niños y niñas.
Más de 320 muertos en Pakistán por lluvias torrenciales e inundaciones
Al menos 320 personas han muerto en el norte de Pakistán, tras intensas lluvias que desataron inundaciones repentinas. La provincia de Khyber Pakhtunkhwa ha sido la más golpeada, con la mayoría de víctimas y decenas de desaparecidos. Las autoridades continúan las labores de rescate mientras miles de afectados esperan ayuda.
Trump y Putin cierran su cumbre en Alaska sin acuerdo sobre Ucrania
En este contexto, Trump y Zelenski hablarán el lunes en Washington de todos los detalles relativos al conflicto tras la cumbre celebrada en Alaska.
Bolivia vota este domingo en unas elecciones históricas: a las puertas de un giro a la derecha tras casi 20 años
El empresario opositor Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, lidera las encuestas, seguido muy de cerca por el también opositor y expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.
El ultranacionalista ministro israelí Ben Gvir visita al encarcelado líder palestino Marwan Barguti para amenazarlo
"No vais a ganar", le ha advertido Ben Gvir a un demacrado Barguti, encarcelado desde 2002 tras ser condenado por un tribunal israelí por su implicación en cinco asesinatos durante la Segunda Intifada. "Quien se meta con la nación de Israel, quien asesine a nuestros hijos y nuestras mujeres, será borrado de la faz de la tierra", ha añadido el polémico ministro israelí.
¿Qué Donald Trump veremos en la reunión con Putin? Esta será una de las claves de la cita
Donald Trump se reunirá hoy en Alaska con Vladímir Putin en un encuentro que llega marcado por la incertidumbre: el presidente estadounidense, que en el pasado evitó criticar al líder ruso, ha endurecido su discurso en los últimos meses, pero persisten las dudas sobre si mantendrá esa firmeza o volverá a buscar el acercamiento con Moscú.
Fracasan las negociaciones en la ONU para un tratado global contra la contaminación de plásticos
Tras diez días de intensas conversaciones en Ginebra, los países miembros de la ONU no han logrado consenso, pero piden mantener vivo el proceso de diálogo.
Trump y Putin se reunirán este viernes en Alaska con expectativas moderadas por un alto el fuego en Ucrania
El presidente estadounidense asegura que existe un 25 % de probabilidades de que la reunión no sea exitosa, mientras que el Kremlin advierte que no se prevé la firma de ningún acuerdo formal. Si no hay avances, Estados Unidos aplicará nuevas sanciones contra Moscú.
Casi 40 personas han muerto en las inundaciones de Cachemira en India
Al menos 38 personas han muerto y 100 han resultado heridas en las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias torrenciales en el estado indio de Jammu y Cachemira. Se han movilizado numerosos equipos de rescate para localizar a víctimas, que podrían estar atrapadas entre los escombros o que han sido arrastradas por la corriente. Una de las zonas más afectadas ha sido la de Chositi, donde los torrentes de agua han causado daños en viviendas y en vehículos,. Las inundaciones tambien han arrasado las cocinas temporales instaladas en tiendas de campaña para peregrinos que todos los años visitan el santuario de Machail Mata, en el distrito de Kishtwar.