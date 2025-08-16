Asimismo, se comprometen a "mantener la presión sobre Rusia" y a seguir "reforzando las sanciones y ampliando las medidas económicas para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera".



"Ucrania puede contar con nuestra solidaridad inquebrantable mientras trabajamos por una paz que salvaguarde los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", concluye el comunicado.



Zelenski, que en los últimos meses había solicitado en repetidas ocasiones un encuentro a nivel de líderes con Putin, también ha manifestado su apoyo a la propuesta de Trump este sábado para una reunión trilateral en la que participen EE. UU., Ucrania y Rusia, a la vez que ha anunciado que el lunes viajará a Washington para tratar con el norteamericano "todos los detalles" del eventual proceso.

"Ucrania necesita paz, no una pausa"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump subrayando que su país no busca "otra pausa entre invasiones rusas", sino una paz real y duradera que garantice la seguridad a largo plazo. El mandatario insistió en que para lograrlo es imprescindible la implicación tanto de Europa como de Estados Unidos.

Y es que, en una posible una cumbre trilateral, Trump ha explicado que buscaría "un acuerdo de paz con Rusia, y no a un simple alto el fuego". Declaración que ha respaldado el mandatario ucraniano

Zelenski también ha mencionado que cualquier decisión sobre cuestiones territoriales solo podrá tomarse con la participación de Ucrania, cerrando la puerta a posibles concesiones negociadas a espaldas de Kiev en futuros encuentros internacionales.