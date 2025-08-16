GERRA UKRAINAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zelenskiren, Trumpen eta Putinen arteko goi-bilera bat antolatzen laguntzeko prest agertu da Europa

Hala adierazi dute Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb eta Tusk buruzagiek Trumpen eta Putinen arteko goi-bileraren ostean.

ROME (Italy), 10/07/2025.- (L-R) Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, Czech President Petr Pavel, Italian Foreign Minister Antonio Tajani, EU Commission President Ursula von der Leyen, Ukrainian First Lady Olena Zelenska, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Polish Prime Minister Donald Tusk and German Chancellor Friedrich Merz pose for a family photo during the Ukraine Recovery Conference 2025 in Rome, Italy, 10 July 2025. (Italia, Ucrania, Roma) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
Erromako konferentzia baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak eta Europako beste bost buruzagik larunbat honetan egindako adierazpen bateratu batean esan dutenez, Donald Trump AEBko presidentearen, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearen eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen arteko goi-bilera bat antolatzeko prest daude.

"Trump presidenteak aurreikusi bezala, hurrengo urratsa elkarrizketekin jarraitzea izan behar da. Trumpekin eta Zelenskirekin ere elkarlanean aritzeko prest gaude, Europaren babesarekin hiru aldeko goi-bilera bat egiteko", dio Trumpek eta Putinek Alaskan bilera egin ostean argitaratutako adierazpen bateratuak.

Adierazpena sinatu duten Europako buruzagien artean daude Emmanuel Macron Frantziako presidentea, Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa, Alexander Stubb Finlandiako presidentea eta Donald Tusk Poloniako lehen ministroa.

Trumpek telefonoz hitz egin du gaur goizean bertan Zelenskirekin eta Europako zenbait buruzagirekin, tartean Von der Leyenekin, Putinekin izandako batzarraren nondik norakoak azaltzeko.

Europako buruzagiek "gogo onez" jaso dute "Ukrainako sarraskia gelditzeko, Errusiak hasitako gerrari amaiera emateko eta bake justu eta iraunkorra lortzeko Trumpek egin duen ahalegina", esan dute adierazpenean.

"Ukrainak segurtasun bermeak izan behar ditu bere burujabetza eta lurraldea modu eraginkorrean babesteko. Gogo onez jaso dugu Trumpek segurtasun bermeak emateko erakutsi duen prestasuna", gehitu dute.

Ukrainari babes handiagoa emateko konpromisoa hartu zuten 31 herrialderen koalizioa gatazka horretan "jokabide aktiboa izateko prest" agertu da, eta azpimarratu du ezin zaiola mugarik jarri Ukrainako Armadari edo beste herrialde batzuen elkarlanari: "Errusiak ezin du eragotzi Ukraina Europar Batasunerantz eta NATOrantz egiten ari den bidea".

EBko buruzagiek berretsi dute Ukrainari dagokiola bere lurraldearen inguruko erabakiak hartzea, "nazioarteko mugak ezin baitira indarrez aldatu".

Era berean, "Errusiaren aurkako presioari eusteko" konpromisoari eutsi diote, "isunak indartuz eta neurri ekonomikoak zabalduz". 

"Ukrainak ziurtatua du gure elkartasuna Ukrainaren eta Europaren segurtasuna bermatuko duen bakea bilatzeko lanean dihardugun bitartean", azpimarratu dute adierazpenean.

Azken hilabeteetan Zelenskik behin eta berriz eskatu du buruzagi mailako batzar bat egitea Putinekin, eta Trumpek Ukraina, AEB eta Errusiaren arteko goi-bilera egiteko egin duen proposamena babestu du.

"Ukrainak bakea behar du, ez etenaldi bat"

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak AEBko presidentearen adierazpenari erantzunez esan duenez, bere herrialdeak "ez du errusiarren inbasioen arteko beste etenaldi bat nahi, benetako bake iraunkor bat baizik", epe luzerako segurtasuna bermatuko duena. Horren hitzetan, hori lortzeko ezinbestekoa da Europaren eta Estatu Batuen inplikazioa.

Balizko hiru aldeko goi-bilera batean, Trumpen hitzetan, "Errusiarekin bake akordio bat" bilatuko luke, "ez su-eten soil bat".

Zelenskiren arabera, lurralde gaiei buruzko edozein erabaki Ukrainaren parte-hartzearekin bakarrik hartu ahalko da; horrela, ateak itxi dizkie etorkizunean Kieven bizkar negoziatzen diren balizko kontzesioei.

Trumpek eta Putinek Ukrainari buruzko akordiorik gabe itxi dute Alaskako goi-bilera
Errusia-Ukraina gerra Errusia Donald Trump Munduko albisteak Volodimir Zelenski Vladimir Putin Europa

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

SRINAGAR (India), 14/08/2025.- A man rows a boat during rainfall in Srinagar, India, 14 August 2025. A cloudburst struck a remote mountain village in Jammu and Kashmir’s Kishtwar district, killing at least 38 people including two policemen, officials said. EFE/EPA/FAROOQ KHAN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ia 40 pertsona hil dira Kaxmirren izandako uholdeetan, Indian

Gutxienez 38 pertsona hil eta 100 zauritu dira Indiako Jammu eta Kaxmir estatuan izandako euri-jasek eragindako uholdeetan. Erreskate talde ugari mobilizatu dira hondakinen artean harrapatuta egon daitezkeen edo korronteak eraman dituen biktimak aurkitzeko. Gunerik kaltetuenetako bat Chositi izan da. Ur-uholdeek kalteak eragin dituzte etxebizitzetan eta ibilgailuetan. Era berean, uholdeek suntsitu egin dituzte Kishtwar barrutiko Machail Mata santutegia urtero bisitatzen duten erromesentzako kanpin-dendetan jarritako aldi baterako sukaldeak.

Gehiago kargatu