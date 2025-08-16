Zelenskiren, Trumpen eta Putinen arteko goi-bilera bat antolatzen laguntzeko prest agertu da Europa
Hala adierazi dute Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb eta Tusk buruzagiek Trumpen eta Putinen arteko goi-bileraren ostean.
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak eta Europako beste bost buruzagik larunbat honetan egindako adierazpen bateratu batean esan dutenez, Donald Trump AEBko presidentearen, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearen eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen arteko goi-bilera bat antolatzeko prest daude.
"Trump presidenteak aurreikusi bezala, hurrengo urratsa elkarrizketekin jarraitzea izan behar da. Trumpekin eta Zelenskirekin ere elkarlanean aritzeko prest gaude, Europaren babesarekin hiru aldeko goi-bilera bat egiteko", dio Trumpek eta Putinek Alaskan bilera egin ostean argitaratutako adierazpen bateratuak.
Adierazpena sinatu duten Europako buruzagien artean daude Emmanuel Macron Frantziako presidentea, Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa, Alexander Stubb Finlandiako presidentea eta Donald Tusk Poloniako lehen ministroa.
Trumpek telefonoz hitz egin du gaur goizean bertan Zelenskirekin eta Europako zenbait buruzagirekin, tartean Von der Leyenekin, Putinekin izandako batzarraren nondik norakoak azaltzeko.
Europako buruzagiek "gogo onez" jaso dute "Ukrainako sarraskia gelditzeko, Errusiak hasitako gerrari amaiera emateko eta bake justu eta iraunkorra lortzeko Trumpek egin duen ahalegina", esan dute adierazpenean.
"Ukrainak segurtasun bermeak izan behar ditu bere burujabetza eta lurraldea modu eraginkorrean babesteko. Gogo onez jaso dugu Trumpek segurtasun bermeak emateko erakutsi duen prestasuna", gehitu dute.
Ukrainari babes handiagoa emateko konpromisoa hartu zuten 31 herrialderen koalizioa gatazka horretan "jokabide aktiboa izateko prest" agertu da, eta azpimarratu du ezin zaiola mugarik jarri Ukrainako Armadari edo beste herrialde batzuen elkarlanari: "Errusiak ezin du eragotzi Ukraina Europar Batasunerantz eta NATOrantz egiten ari den bidea".
EBko buruzagiek berretsi dute Ukrainari dagokiola bere lurraldearen inguruko erabakiak hartzea, "nazioarteko mugak ezin baitira indarrez aldatu".
Era berean, "Errusiaren aurkako presioari eusteko" konpromisoari eutsi diote, "isunak indartuz eta neurri ekonomikoak zabalduz".
"Ukrainak ziurtatua du gure elkartasuna Ukrainaren eta Europaren segurtasuna bermatuko duen bakea bilatzeko lanean dihardugun bitartean", azpimarratu dute adierazpenean.
Azken hilabeteetan Zelenskik behin eta berriz eskatu du buruzagi mailako batzar bat egitea Putinekin, eta Trumpek Ukraina, AEB eta Errusiaren arteko goi-bilera egiteko egin duen proposamena babestu du.
"Ukrainak bakea behar du, ez etenaldi bat"
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak AEBko presidentearen adierazpenari erantzunez esan duenez, bere herrialdeak "ez du errusiarren inbasioen arteko beste etenaldi bat nahi, benetako bake iraunkor bat baizik", epe luzerako segurtasuna bermatuko duena. Horren hitzetan, hori lortzeko ezinbestekoa da Europaren eta Estatu Batuen inplikazioa.
Balizko hiru aldeko goi-bilera batean, Trumpen hitzetan, "Errusiarekin bake akordio bat" bilatuko luke, "ez su-eten soil bat".
Zelenskiren arabera, lurralde gaiei buruzko edozein erabaki Ukrainaren parte-hartzearekin bakarrik hartu ahalko da; horrela, ateak itxi dizkie etorkizunean Kieven bizkar negoziatzen diren balizko kontzesioei.
