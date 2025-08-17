Guerra en Ucrania
Putin acordó permitir "sólidas" garantías de seguridad a Ucrania, según el enviado de Trump

El presidente ruso también habría aceptado comprometerse a no entrar en ningún otro territorio. Esta será una de las cuestiones a tratar durante la cumbre del lunes entre Trump y Zelenski.
MOSCOW (Russian Federation), 16/08/2025.- Russian President Vladimir Putin holds a working meeting to discuss the results of the Russia-US summit in Alaska at the Kremlin in Moscow, Russia, 16 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
El presidente ruso Vladímir Putin, en la reunión de este sábado en Alaska. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ukrainari segurtasun berme "sendoak" ematea adostu zuen Putinek, Trumpen mandatariaren arabera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habría aceptado permitir garantías de seguridad "sólidas" como parte de un futuro acuerdo de paz con Ucrania, durante la reunión en Alaska con el mandatario de Estados Unidos (EE.UU). Donald Trump, según ha explicado este domingo a la CNN el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, encargado de negociar con Putin en Moscú en nombre de Trump y parte de la delegación que acompañó este viernes al líder estadounidense en su reunión de unas tres horas con el líder ruso.

El enviado especial de Washington para misiones de paz calificó esta garantía de seguridad como una protección "con un lenguaje similar" al Artículo 5 de la OTAN, que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros, frente a nuevas invasiones rusas.

Trump ya había afirmado en camino a Alaska que estaba abierto a ofrecer respaldo a Kiev junto a los aliados europeos, aunque no "dentro del esquema de la OTAN", del que Ucrania no es miembro.

Según Witkoff, Putin también habría aceptado comprometerse a no entrar en ningún otro territorio, ya sea en Ucrania o en otro país europeo, dentro de un futuro pacto para el fin definitivo a la guerra que Moscú libra en suelo ucraniano desde 2022.

En su recuento de la histórica cumbre entre los líderes de EE.UU. y Rusia, el enviado especial también ha dicho a CNN que Putin cambió su postura e hizo concesiones en sus demandas de intercambios de territorios como condiciones para acordar la paz, aunque evitó ofrecer detalles concretos.

Witkoff ha adelantado que esta será una de las cuestiones a tratar durante la cumbre de mañana lunes entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, en la que también estarán presentes varios gobernantes europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Estados Unidos Donald Trump Rusia Vladímir Putin Guerra Rusia - Ucrania Guerra en Ucrania Volodimir Zelenski Internacional

