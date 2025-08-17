La paz en Ucrania entra en su fase decisiva: Trump recibe a Zelenski tras reunirse con Putin
La reunión de este lunes estará marcada por las exigencias de Rusia, que reclama Donetsk, Lugansk y garantías adicionales como base de un acuerdo de paz, según ha publicado el periódico británico Financial Times.
Donald Trump y Volodímir Zelenski se verán mañana lunes en la Casa Blanca en una reunión que podría marcar un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. El encuentro, que llega apenas 48 horas después de la cumbre en Alaska entre Trump y Vladímir Putin, servirá para explorar las posibilidades de un acuerdo de paz que vaya más allá de un simple alto el fuego.
Trump, que en los últimos días ha defendido públicamente la necesidad de un pacto directo entre Moscú y Kiev, trasladó ya a Zelenski y a varios líderes europeos las propuestas del Kremlin. Entre ellas, figura la exigencia rusa de que Ucrania ceda las regiones de Donetsk y Lugansk como condición indispensable para poner fin a la guerra. Así lo adelantó el Financial Times, que cita fuentes directamente implicadas en las conversaciones.
El presidente estadounidense insiste en que un alto el fuego aislado “no se sostiene” y prefiere avanzar hacia una paz definitiva. En su visión, el paso siguiente sería una cumbre trilateral con Zelenski y Putin en la que se intentaría rubricar un pacto de paz duradero.
Para Moscú, además de la entrega de Donetsk y Lugansk, la negociación incluye garantías sobre el futuro estatus de otras regiones como Jersón y Zaporiyia, así como demandas relacionadas con Crimea, la lengua rusa y las sanciones occidentales. Kiev, en cambio, ha rechazado reiteradamente cualquier cesión territorial y sigue reclamando garantías de seguridad sólidas, además de su derecho soberano a integrarse en la Unión Europea y la OTAN.
Zelenski, que este fin de semana ha mantenido contactos con socios europeos y bálticos, llega a Washington con el respaldo de varios gobiernos de la UE, que insisten en que la paz no puede alcanzarse a costa de concesiones unilaterales. Sin embargo, algunos dirigentes, como el canciller alemán Friedrich Merz, han admitido que un acuerdo rápido y estable podría pesar más que un alto el fuego frágil.
La reunión de este lunes será, en todo caso, decisiva. De ella podría salir no solo una hoja de ruta común entre Washington y Kiev, sino también el anuncio de una futura cita a tres bandas que, si se concreta, abriría la negociación más seria desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.
Las exigencias de Moscú
De acuerdo con información publicada por el Financial Times, Vladímir Putin trasladó a Donald Trump en la cumbre de Alaska que Rusia solo estaría dispuesta a poner fin a la guerra si Ucrania acepta cederle las regiones de Donetsk y Lugansk. Estas zonas, ocupadas en parte por fuerzas rusas desde hace más de una década, constituyen el núcleo de las ambiciones territoriales del Kremlin.
El rotativo británico añade que, a cambio, Moscú se comprometería a congelar la línea de frente en Jersón y Zaporiyia y a devolver pequeños enclaves ocupados en las regiones de Járkov y Sumy. Además, Putin habría planteado el reconocimiento internacional de la anexión de Crimea y el levantamiento parcial de sanciones, condiciones que Kiev y sus socios europeos consideran inasumibles.
