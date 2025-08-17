Ukrainako gerra
Ukrainako bakea, fase erabakigarrian: Trump Zelenskirekin bilduko da Putinekin egon ostean

Financial Times hedabide britainiarrak jakinarazi duenez, Errusiaren eskakizunek baldintzatuko dute batzarra: Donetsk eta Lugansk, bake akordioa bermatzeko.

20250304185604_trump-zelenski_

Volodimir Zelenski eta Donald Trump, azken bileretako batean. Artxiboko argazkia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump eta Volodimir Zelenski Washingtongo Etxe Zurian bilduko dira bihar, astelehena, Ukrainako gerran inflexio-puntu bat izan daitekeen bilera batean. Trumpek eta Vladimir Putinek Alaskan egingo duten goi-bileratik 48 ordu eskasera egingo da bilera, eta su-etenetik haratago doan bake-akordioa lortzeko aukerak aztertuko dituzte bertan.

Azken egunotan, Moskuren eta Kieven arteko itun baten beharra publikoki defendatu du Trumpek, eta Zelenskiri eta Europako hainbat buruzagiri Kremlinen proposamenak helarazi dizkie. Horien artean, Ukrainak Donetsk eta Luhansk eskualdeen kontrola errusiarren esku uztearen eskakizuna, gerrari amaiera emateko ezinbesteko baldintza gisa planteatu baitute.

AEBko presidenteak azpimarratu duenez, su-eten isolatu bat "ezin da luzaro mantendu". Horrenbestez, behin betiko bake baten bidean aurrera egitea nahiko luke Trumpek. Haren ustetan, hurrengo urratsa Zelenski eta Putinekin hiru aldeko bilera bat egitea izango litzateke, bake itun iraunkor bat sinatzeko.

Moskurentzat, Donetsken eta Luhansken kontrolaz gain, negoziazioak beste eskualde batzuen (Jerson eta Zaporiyia) etorkizuneko estatusari buruzko bermeak jaso beharko lituzke, baita Krimea, errusiera eta mendebaldeko zigorrekin lotutako eskaerak ere. Kievek, aldiz, lurralde lagapen oro baztertu du behin eta berriz, eta segurtasun berme sendoak eskatzen jarraitzen du, Europar Batasunean eta NATOn integratzeko duen eskubide subiranoaz gain.

Zelenski Europako eta Baltikoko kideekin harremanetan egon da asteburuan zehar, eta EBko hainbat gobernuren babesarekin helduko da Washingtongo bilerara. Hala ere, gobernu horiek behin eta berriz adierazi dute bakea ezin dela lortu aldebakarreko kontzesioen bitartez. Bien bitartean, zenbait agintarik, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak kasu, adierazi dute akordio azkar eta egonkor batek su-eten hauskor bat baino gehiago eragin dezakeela.

Nolanahi ere, bilera erabakigarria izango da astelehenekoa. Izan ere, Washingtonen eta Kieven arteko bide-orri komun bat adosteaz gain, hiru aldeko hitzordu baten iragarpena ere atera daiteke bertatik. Hori zehaztuz gero, negoziaziorik serioena irekiko luke 2022ko otsailean Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerra hasi zenetik.

Moskuren eskakizunak

Financial Times egunkari britainiarrak argitaratutako informazioaren arabera, Vladimir Putinek Donald Trumpi helarazi dio Errusia gerrari amaiera emateko prest dagoela. Hala ere, baldintzak mahaigaineratu zituen errusiarrak: soilik Ukrainak onartzen badu Donetsk eta Luhansk eskualdeak lagatzea.

Egunkariak gaineratu duenez, trukean, Moskuk konpromisoa hartuko luke Jerson eta Zaporiyiako fronte-lerroa bertan behera uzteko, eta Kharkov eta Sumy eskualdeetan okupatutako enklabe txikiak itzultzeko. Gainera, Putinek Krimearen anexioaren nazioarteko onarpena eta zehapenen zati bat kentzea proposatuko luke; alegia, Kievek eta Europako bere kideek onartezintzat jotzen dituzten baldintzak.

 

Ukrainako gerra Mosku Krimea Errusia-Ukraina gerra Donald Trump Europar Batasuna Ameriketako Estatu Batuak Volodimir Zelenski Munduko albisteak Errusia Vladimir Putin

