Ukrainako bakea, fase erabakigarrian: Trump Zelenskirekin bilduko da Putinekin egon ostean
Financial Times hedabide britainiarrak jakinarazi duenez, Errusiaren eskakizunek baldintzatuko dute batzarra: Donetsk eta Lugansk, bake akordioa bermatzeko.
Donald Trump eta Volodimir Zelenski Washingtongo Etxe Zurian bilduko dira bihar, astelehena, Ukrainako gerran inflexio-puntu bat izan daitekeen bilera batean. Trumpek eta Vladimir Putinek Alaskan egingo duten goi-bileratik 48 ordu eskasera egingo da bilera, eta su-etenetik haratago doan bake-akordioa lortzeko aukerak aztertuko dituzte bertan.
Azken egunotan, Moskuren eta Kieven arteko itun baten beharra publikoki defendatu du Trumpek, eta Zelenskiri eta Europako hainbat buruzagiri Kremlinen proposamenak helarazi dizkie. Horien artean, Ukrainak Donetsk eta Luhansk eskualdeen kontrola errusiarren esku uztearen eskakizuna, gerrari amaiera emateko ezinbesteko baldintza gisa planteatu baitute.
AEBko presidenteak azpimarratu duenez, su-eten isolatu bat "ezin da luzaro mantendu". Horrenbestez, behin betiko bake baten bidean aurrera egitea nahiko luke Trumpek. Haren ustetan, hurrengo urratsa Zelenski eta Putinekin hiru aldeko bilera bat egitea izango litzateke, bake itun iraunkor bat sinatzeko.
Moskurentzat, Donetsken eta Luhansken kontrolaz gain, negoziazioak beste eskualde batzuen (Jerson eta Zaporiyia) etorkizuneko estatusari buruzko bermeak jaso beharko lituzke, baita Krimea, errusiera eta mendebaldeko zigorrekin lotutako eskaerak ere. Kievek, aldiz, lurralde lagapen oro baztertu du behin eta berriz, eta segurtasun berme sendoak eskatzen jarraitzen du, Europar Batasunean eta NATOn integratzeko duen eskubide subiranoaz gain.
Zelenski Europako eta Baltikoko kideekin harremanetan egon da asteburuan zehar, eta EBko hainbat gobernuren babesarekin helduko da Washingtongo bilerara. Hala ere, gobernu horiek behin eta berriz adierazi dute bakea ezin dela lortu aldebakarreko kontzesioen bitartez. Bien bitartean, zenbait agintarik, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak kasu, adierazi dute akordio azkar eta egonkor batek su-eten hauskor bat baino gehiago eragin dezakeela.
Nolanahi ere, bilera erabakigarria izango da astelehenekoa. Izan ere, Washingtonen eta Kieven arteko bide-orri komun bat adosteaz gain, hiru aldeko hitzordu baten iragarpena ere atera daiteke bertatik. Hori zehaztuz gero, negoziaziorik serioena irekiko luke 2022ko otsailean Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerra hasi zenetik.
Moskuren eskakizunak
Financial Times egunkari britainiarrak argitaratutako informazioaren arabera, Vladimir Putinek Donald Trumpi helarazi dio Errusia gerrari amaiera emateko prest dagoela. Hala ere, baldintzak mahaigaineratu zituen errusiarrak: soilik Ukrainak onartzen badu Donetsk eta Luhansk eskualdeak lagatzea.
Egunkariak gaineratu duenez, trukean, Moskuk konpromisoa hartuko luke Jerson eta Zaporiyiako fronte-lerroa bertan behera uzteko, eta Kharkov eta Sumy eskualdeetan okupatutako enklabe txikiak itzultzeko. Gainera, Putinek Krimearen anexioaren nazioarteko onarpena eta zehapenen zati bat kentzea proposatuko luke; alegia, Kievek eta Europako bere kideek onartezintzat jotzen dituzten baldintzak.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Bolivian hauteskunde historikoak dituzte gaur: baliteke eskuinak agintea eskuratzea ia 20 urteren ostean
Batasun Aliantzako Samuel Doria Medina enpresaria da inkesten buru, eta oso gertu du Aliantza Libreko Jorge Tuto Quiroga oposizioko kide eta presidente ohia (2001-2002).
Desnutrizioak 250 hildako baino gehiago eragin ditu dagoeneko Gazan, ostiralean hildako 11 lagunak barne
Gazako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, horietatik 108 haurrak dira.
Zelenskiren, Trumpen eta Putinen arteko goi-bilera bat antolatzen laguntzeko prest agertu da Europa
Hala adierazi dute Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb eta Tusk buruzagiek Trumpen eta Putinen arteko goi-bileraren ostean.
320 hildako baino gehiago Pakistanen, eurite bortitzek sortutako uholdeetan
Gutxienez 320 pertsona hil dira Pakistaneko iparraldean, euriteek bat-batean uholdeak eraginda. Khyber Pakhtunkhwa probintzia kolpatuena izan da, biktima gehienak eta dozenaka desagertu baitaude. Agintariek erreskate lanetan jarraitzen dute, milaka kaltetuk laguntzaren zain dauden bitartean.
Trumpek eta Putinek akordiorik gabe itxi dute Ukrainari buruzko Alaskako goi-bilera
Horren ostean, Trump eta Zelenski Washingtonen bilduko dira astelehenean, Alaskan izandako goi-bileraren inguruko xehetasun guztiak hizpide izateko asmoz.
Ben Gvir israelgo ministro ultranazionalistak Marwan Barghouti buruzagi palestinarra bisitatu du espetxean mehatxatzeko
"Ez duzue irabaziko", ohartarazi dio Ben Gvirrek 2002tik kartzelan dagoen Barghoutiri, Israelgo auzitegi batek Bigarren Intifadan bost hilketatan parte hartzeagatik zigortu ostean. "Israelgo nazioarekin sartzen dena, gure seme-alabak eta gure emakumeak hiltzen dituena, lurretik ezabatuko dugu", erantsi du Israelgo ministro polemikoak.
Trumpen zein aurpegi ikusiko dugu Putinekin? Hori izango da hitzorduaren gakoetako bat
Donald Trump Vladimir Putinekin bilduko da gaur Alaskan, zalantzaz beteriko bilera batean: AEBko presidenteak buruzagi errusiarra kritikatzea saihestu du iraganean, eta diskurtsoa gogortu du azken hilabeteetan, baina zalantzan dago irmotasun horri eutsiko dion edo Moskurekiko hurbilketa bilatuko duen.
Plastikoen kutsaduraren aurkako nazioarteko itunaren negoziazioek porrot egin dute
Genevan hamar eguneko bileren ondoren, NBEko herrialdeek ez dute adostasunik lortu, baina elkarrizketa prozesua ez eteteko eskatu dute.
Trumpek eta Putinek bilera egingo dute ostiral honetan Alaskan, Ukrainan su-etena lortzeko asmoz
AEBko presidenteak esan du % 25eko aukera dagoela bilerak arrakastarik ez izateko; Kremlinak, berriz, ohartarazi du ez dela aurreikusten akordio formalik sinatzea. Aurrerapenik ezean, Moskuren aurka zigor berriak ezarriko dituela ziurtatu du Trumpek.