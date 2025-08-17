Ukrainari segurtasun berme "sendoak" ematea adostu zuen Putinek, Trumpen bidali bereziaren arabera
Errusiako presidenteak beste inongo lurraldetan ez sartzeko konpromisoa hartzea ere onartuko luke. Horixe izango da Trumpek eta Zelenskik astelehenean egingo duten goi-bileran jorratuko duten gaietako bat.
Vladimir Putin Errusiako presidenteak segurtasun berme "sendoak" baimentzea onartu omen zuen, Ukrainarekin etorkizunean egingo den bake akordio baten parte gisa, Donald Trump AEBko presidentearekin Alaskan egindako hiru orduko bileran, Steve Witkoff Etxe Zuriko ordezkari bereziak CNNri igande honetan adierazi dionaren arabera.
Bake-misioetarako Washingtonen bidali bereziak segurtasun-berme hori NATOren 5. artikuluaren "antzeko hizkera" darabilen babestzat jo zuen Errusiaren balizko inbasio gehiagoren aurrean, elkarren arteko defentsaren printzipioa ezartzen duena.
Trumpek Alaskara bidean adierazi zuen Kievi babesa emateko prest dagoela, Europako aliatuekin batera, baina ez "NATOren eskemaren barruan", Ukraina ez baita NATOko kidea.
Witkoffen arabera, Putinek beste inongo lurraldetan ez sartzeko konpromisoa hartzea ere onartuko luke, ez Ukrainan ezta Europako beste herrialde batean ere, 2022tik Ukrainan dagoen gerrari behin betiko amaiera emateko itun baten barruan.
AEBko eta Errusiako buruzagien arteko goi-bilera historikoaz ari zela, ordezkari bereziak CNNri esan dio Putinek bere jarrera aldatu zuela eta kontzesioak egin zituela lurraldeak trukatzeko eskaeretan, bakea adosteko baldintza gisa, baina xehetasun zehatzak ematea saihestu zuela.
Witkoffen hitzetan, hori izango da Trumpek eta Ukrainako presidenteak bihar Etxe Zurian egingo duten goi-bileran jorratuko duten gaietako bat. Bilera horretan, Europako hainbat gobernuburu eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea ere izango dira.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Zelenskik 2022an erakutsitako batasuna mantentzeko eskatu dio Europari
"Bake justua" lortzeko fronte komun baten garrantzia azpimarratu du Ukrainako presidenteak.
Israelgo bahituen senideek borroka areagotu dute grebekin eta manifestazioekin
Milaka pertsonak hainbat autobide blokeatu dituzte bart Israelen, Bahituen eta Desagertuen Familien Foroak deitutako greba egunean. Manifestariek "su-eten akordio bat" eskatu dute, "Gazan bahitutakoak askatu eta gerrari amaiera emateko". Protestaren parte gisa, Israel eta Palestinaren arteko mugan kanpaldi bat egingo dutela iragarri dute senideek.
Ukrainako bakea, fase erabakigarrian: Trump Zelenskirekin bilduko da Putinekin egon ostean
Financial Times hedabide britainiarrak jakinarazi duenez, Errusiaren eskakizunek baldintzatuko dute batzarra: Donetsk eta Luhansk, bake akordioa bermatzeko. Gainera, Ukrainako presidentea ez da bakarrik egongo Etxe Zurian, Von der Leyenekin eta beste buruzagi europar batzuekin batera bertaratuko baita.
Bolivian hauteskunde historikoak dituzte gaur: ia 20 urte geroago baliteke eskuinak agintea eskuratzea
Batasun Aliantzako Samuel Doria Medina enpresaria da inkesten buru, eta oso gertu du Aliantza Libreko Jorge Tuto Quiroga oposizioko kide eta presidente ohia (2001-2002).
Desnutrizioak 250 hildako baino gehiago eragin ditu dagoeneko Gazan, ostiralean hildako 11 lagunak barne
Gazako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, horietatik 108 haurrak dira.
Zelenskiren, Trumpen eta Putinen arteko goi-bilera bat antolatzen laguntzeko prest agertu da Europa
Hala adierazi dute Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb eta Tusk buruzagiek Trumpen eta Putinen arteko goi-bileraren ostean.
320 hildako baino gehiago Pakistanen, eurite bortitzek sortutako uholdeetan
Gutxienez 320 pertsona hil dira Pakistaneko iparraldean, euriteek bat-batean uholdeak eraginda. Khyber Pakhtunkhwa probintzia kolpatuena izan da, biktima gehienak eta dozenaka desagertu baitaude. Agintariek erreskate lanetan jarraitzen dute, milaka kaltetuk laguntzaren zain dauden bitartean.
Trumpek eta Putinek akordiorik gabe itxi dute Ukrainari buruzko Alaskako goi-bilera
Horren ostean, Trump eta Zelenski Washingtonen bilduko dira astelehenean, Alaskan izandako goi-bileraren inguruko xehetasun guztiak hizpide izateko asmoz.
Ben Gvir israelgo ministro ultranazionalistak Marwan Barghouti buruzagi palestinarra bisitatu du espetxean mehatxatzeko
"Ez duzue irabaziko", ohartarazi dio Ben Gvirrek 2002tik kartzelan dagoen Barghoutiri, Israelgo auzitegi batek Bigarren Intifadan bost hilketatan parte hartzeagatik zigortu ostean. "Israelgo nazioarekin sartzen dena, gure seme-alabak eta gure emakumeak hiltzen dituena, lurretik ezabatuko dugu", erantsi du Israelgo ministro polemikoak.