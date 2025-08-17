Ukrainako gerra

Ukrainari segurtasun berme "sendoak" ematea adostu zuen Putinek, Trumpen bidali bereziaren arabera

Errusiako presidenteak beste inongo lurraldetan ez sartzeko konpromisoa hartzea ere onartuko luke. Horixe izango da Trumpek eta Zelenskik astelehenean egingo duten goi-bileran jorratuko duten gaietako bat.

MOSCOW (Russian Federation), 16/08/2025.- Russian President Vladimir Putin holds a working meeting to discuss the results of the Russia-US summit in Alaska at the Kremlin in Moscow, Russia, 16 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Vladimir Putin Errusiako presidentea, larunbat honetan Alaskan egindako bileran. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidenteak segurtasun berme "sendoak" baimentzea onartu omen zuen, Ukrainarekin etorkizunean egingo den bake akordio baten parte gisa, Donald Trump AEBko presidentearekin Alaskan egindako hiru orduko bileran, Steve Witkoff Etxe Zuriko ordezkari bereziak CNNri igande honetan adierazi dionaren arabera.

Bake-misioetarako Washingtonen bidali bereziak segurtasun-berme hori NATOren 5. artikuluaren "antzeko hizkera" darabilen babestzat jo zuen Errusiaren balizko inbasio gehiagoren aurrean, elkarren arteko defentsaren printzipioa ezartzen duena.

Trumpek Alaskara bidean adierazi zuen Kievi babesa emateko prest dagoela, Europako aliatuekin batera, baina ez "NATOren eskemaren barruan", Ukraina ez baita NATOko kidea.

Witkoffen arabera, Putinek beste inongo lurraldetan ez sartzeko konpromisoa hartzea ere onartuko luke, ez Ukrainan ezta Europako beste herrialde batean ere, 2022tik Ukrainan dagoen gerrari behin betiko amaiera emateko itun baten barruan.

AEBko eta Errusiako buruzagien arteko goi-bilera historikoaz ari zela, ordezkari bereziak CNNri esan dio Putinek bere jarrera aldatu zuela eta kontzesioak egin zituela lurraldeak trukatzeko eskaeretan, bakea adosteko baldintza gisa, baina xehetasun zehatzak ematea saihestu zuela.

Witkoffen hitzetan, hori izango da Trumpek eta Ukrainako presidenteak bihar Etxe Zurian egingo duten goi-bileran jorratuko duten gaietako bat. Bilera horretan, Europako hainbat gobernuburu eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea ere izango dira.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Errusia Vladimir Putin Errusia-Ukraina gerra Ukrainako gerra Volodimir Zelenski Munduko albisteak

