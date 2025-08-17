Ucrania
Zelenski pide a Europa mantener la unidad mostrada en 2022

El presidente ucraniano ha subrayado la importancia de un frente común para lograr una “paz justa”.

zelenski-ucrania-ukraina-efe-2
Volodimir Zelesnki, presidente de Ucrania. Foto: EFE.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado este domingo a los países europeos a mantener la misma unidad que mostraron en 2022, tras el inicio de la guerra frente a Rusia. Según ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de X, esa cohesión continental "contribuye a acercar una paz justa y debe mantenerse firme".

Zelenski ha hecho estas declaraciones tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de viajar a Washington para un encuentro con Donald Trump, al que acudirá acompañado de varios líderes europeos y de la OTAN. El mandatario ucraniano ha subrayado la necesidad de un alto el fuego, de “garantías de seguridad efectivas” para su país y de continuar con las sanciones contra Rusia.

El viaje de Zelenski y los dirigentes europeos a Estados Unidos tiene como objetivo conocer los resultados de la reunión celebrada en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin. Entre los líderes que se desplazarán a Washington figuran, además de Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rütte, y los jefes de gobierno de Francia, Alemania, Italia, Finlandia y Reino Unido.

