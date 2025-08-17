Zelenskik 2022an erakutsitako batasuna mantentzeko eskatu dio Europari
"Bake justua" lortzeko fronte komun baten garrantzia azpimarratu du Ukrainako presidenteak.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak 2022an, Errusiarekin gerra hasi ostean, erakutsi zuten batasun berari eusteko eskatu die Europako herrialdeei. X sare sozialeko bere kontuan argitaratutako mezu batean adierazi duenez, kohesio kontinental horrek "bake justu bat izatera hurbiltzen laguntzen du, eta irmoki mantendu behar da".
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentearekin bildu ostean egin ditu adierazpenok Zelenskik, astelehenean Donald Trumpekin bilera egin aurretik.
Europako hainbat buruzagirekin eta NATOren ordezkariekin batera joango da Washingtonera. Zelenskik eta Europako agintariek Estatu Batuetara egingo duten bidaiaren helburua Trumpek eta Putinek Alaskan egindako bilerak emandakoa ezagutzea da.
Von der Leyenekin batera, Mark Rutte NATOko idazkari nagusia eta Frantziako, Alemaniako, Italiako, Finlandiako eta Erresuma Batuko gobernuburuak joango dira Trumpekin hitz egitera.
