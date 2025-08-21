Zelenskik esan du Putinekin bildu daitekeela Suitzan, Austrian edo Turkian
Ukrainako presidenteak baztertu egin du bilera Moskun egitea, eta Hungarian antolatzea, planteatu bezala, "zaila" izango litzatekeela uste du eta.
VolodImir Zelenski Ukrainako presidenteak adierazi du Vladimir Putin Errusiako buruzagiarekin balizko egitekoa den bilera Suitza, Austria edo Turkian egin daitekeela, Europako herrialde "neutralak" direlakoan.
"Gaude bidezkoa izango litzatekeela, eta europarrek hori azpimarratu zuten, bilera Europako herrialde neutral batean egin beharko litzatekeela, Ukrainan eta Europan gerra dagoelako", esan du Zelenskik kazetariekin egindako bilera batean.
Aitzitik, bilera Moskun egitea baztertu du, eta Hungarian antolatzea, planteatu bezala, "zaila" izango litzatekeela azpimarratu du.
"Ez da erraza, Europako herrialde guztiek bat egiten dutelako gerra honetan Ukrainari babesa adierazteko. Eta, egia esan, Budapestek ez zigun lagundu", gaineratu du.
"Negoziazioak Vienan egingo balira, kontaktuan jarriko ginateke Putin presidenteak parte hartzea dezan ahalbidetzeko", adierazi du Christian Stocker Austriako lehen ministro kontserbadorearen bulegoak ohar batean.
Donald Trump AEBko presidenteak ere esan du ikusi nahi duela "zer gertatuko litzatekeen" Putinen eta Zelenskiren arteko aldebiko bilera batean, bake akordioa lortzeko hiru aldeko bilera batean parte hartzeko aukera aztertu aurretik.
